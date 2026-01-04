رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية 

18 حجم الخط

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بمركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، والذي يضم ٥٠٠٠ جهاز حاسب آلي على أعلى مستوى، وذلك بالمقر الجديد للجامعة.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز للاختبارات الإلكترونية

وأوضح النعماني أن الجامعة وضعت خطة شاملة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز أكبر مركز للاختبارات الالكترونية والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال استضافة الجامعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب أن رئيس الجامعة تفقد الامتحانات الإلكترونية لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة "عام" وعددهم ٤٤٥ وطلاب الفرقة الثانية والثالثة والخامسة "كلينكال" وعددهم ٥٢٧ طالبا وطالبة.

وقال الدكتور عبد العليم مدير مركز الاختبارات الإلكترونية إنه يؤدي الامتحانات اليوم ٢٤٠١ طالب وطالبة بكليات الصيدلة وعددهم ٩٧٢ طالبا وطالبة، وبكلية التمريض ٦٧٩ طالبا وطالبة، وكلية الطب البشري، عدد ٧٥٠ طالبا وطالبة، موزعين علي فترات طبقا للجداول الامتحانيه المقررة.

جدير بالذكر أن مركز الاختبارات الالكترونية مقام علي مساحة ٩٢٠٠ م ٢ ويسع ٥٠٠٠ جهاز حاسب آلي موزعة على ٤٨ قاعة امتحانية، ومزود بشبكة الإنترنت عالية السرعة لدعم التطبيقات الرقمية، وأجهزة الخوادم، ومزود بغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي، وكبائن الامتحانات المخصصة للطلاب.

