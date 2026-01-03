السبت 03 يناير 2026
محافظات

مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيا تأمين لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
 أجرى اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية موسعة على عدد من المقرات واللجان الانتخابية بدائرة مركز البلينا، وذلك للاطمئنان على جاهزية القوات لتأمين ماراثون انتخابات مجلس النواب في لجنة ٣٧ بمدرسة الثانوية بنات في برديس بدائرة مركز البلينا. 

جولة مدير أمن سوهاج 

 وانطلق التصويت  فى الساعة التاسعة صباحًا في 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالبلينا الاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبا ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا 

وشملت الجولة المرور على أكمنة الدخول والخروج، ومتابعة انتشار القوات في محيط المدارس والمقار الانتخابية، والتأكد من تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة، التي تعتمد على تكثيف التواجد الشرطي ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، إضافة إلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد مدير الأمن خلال جولته على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، مع التعامل الفوري مع أي بلاغ أو مخالفة قد تعكر سير العملية الانتخابية.

وشدد على استمرار حملات المرور الميداني طوال اليوم، ومتابعة حالة الشوارع المؤدية للجان وإزالة أي عقبات قد تؤثر على حركة الناخبين، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن في سوهاج تفرض سيطرة كاملة على مجريات العملية الانتخابية لضمان إجرائها في أجواء آمنة ومستقرة وتم وضع في خطة شاملة تهدف إلى تأمين الناخبين واللجان والصناديق حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان نتيجة الحصر العددي.

