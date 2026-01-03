السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، غرفة عمليات محافظة سوهاج تتابع جولة الإعادة بالدائرة السابعة بالبلينا

غرفة العمليات
غرفة العمليات
18 حجم الخط

 أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة في المرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات الإعادة، والمقرر لها يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير الجاري.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان الفرعية البالغ عددها 55 بدائرة البلينا، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بمركز ومدينة البلينا، ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولا بأول.

جدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد في غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات القابضة لتلقي أية بلاغات والتعامل معها فورا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات الاعادة لمجلس النواب غرفة العمليات الرئيسية غرف العمليات الفرعية مدينة البلينا

مواد متعلقة

انتخابات النواب، انتظام التصويت بـ 55 لجنة فرعية في جولة الإعادة بالبلينا بسوهاج

جاهزية 48 مقرا بالدائرة السابعة في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات النواب غدا

حصاد 2025، تنفيذ 50 مشروعا بتكلفة نصف مليار جنيه في قطاع الطرق بسوهاج

حصاد الأبنية التعليمية في سوهاج 2025، تسليم 15 مدرسة جديدة بتكلفة 433.8 مليون جنيه

الموافقة على إنشاء شركة "جامعة سوهاج" لدعم الابتكار والخدمات التعليمية واستثمار الأصول

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

بالأرقام، الحصر العددي بـ 7 دوائر انتخابية في جولة الإعادة بسوهاج

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بحي غرب وشرق

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads