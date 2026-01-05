الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات جولة الاعادة بالمرحلة السابعة بمركز البلينا بسوهاج عن الحصر العددي لكل مرشح فى الدائرة وهي آخر دائرة في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

 

وحصل المرشح محمود أبو الخير على 53 ألفا و351 صوتا، ونور أبو ستيت حصل على 28 ألفا و732 صوتا وحصل محمد حسن عصمت الهادى على 27 ألفا 474 صوتا وحصل فقى المدنى على 25083 صوتا.

يذكر أن مركز البلينا بها 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت داخل 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراء انتخابات انتخابات مجلس النواب بالبلينا مركز البلينا مجلس النواب انتخابات مجلس النواب أصوات المرشحين

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، ضبط سائقي ميكروباص بتهمة استغلال الناخبين بأسيوط والبحيرة

انتخابات النواب 2025، إقبال على لجنة مدرسة العزيزية للتعليم الأساسي بالفيوم

انتخابات النواب 2025، أمهات يحملْنَ أطفالهن أمام صناديق الاقتراع بلجنة مدرسة جواهر ببولاق (صور)

انتخابات النواب، السيدات وكبار السن أبرز الحضور في لجنة جواهر ببولاق الدكرور (صور)

الأكثر قراءة

الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

تبرعت بكل ذهبها، هاني رمزي يكشف حقيقة وصية والدته (فيديو)

الحصر العددي، مرشح مستقبل وطن يقترب من حسم مقعد الدائرة الأولى بأسيوط (فيديو)

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

الحصر العددي، عبد الستار رضا يقترب من حسم مقعد القرنة في الأقصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية