الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات جولة الاعادة بالمرحلة السابعة بمركز البلينا بسوهاج عن الحصر العددي لكل مرشح فى الدائرة وهي آخر دائرة في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وحصل المرشح محمود أبو الخير على 53 ألفا و351 صوتا، ونور أبو ستيت حصل على 28 ألفا و732 صوتا وحصل محمد حسن عصمت الهادى على 27 ألفا 474 صوتا وحصل فقى المدنى على 25083 صوتا.

يذكر أن مركز البلينا بها 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت داخل 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية

