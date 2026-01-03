إنشاء مركز للخدمات الطلابية وتدشين مجلة علمية بسوهاج الأهلية

18 حجم الخط

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسته الخامسة برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وعمداء كليات الجامعة.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة ومنها فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني ببعض كليات وفقا للأعداد المتاحة بكل كلية، وإنشاء مجلة علمية محكمة ومتخصصة في بحوث ودراسات كلية الإعلام تحت مسمى (مجلة كلية الإعلام بجامعة سوهاج الأهلية للبحوث والدراسات الإعلامية)، وإنشاء منصات إعلامية رقمية خاصة بكلية الإعلام بهدف تعزيز التدريب العملي لطلاب الكلية ودعم المنهج الأكاديمي بالتجربة العملية.

وأضاف النعماني أن المجلس وافق أيضا على إنشاء مركز للخدمات الطلابية بهدف توفير مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تساعد الطالب على التركيز على دراسته وتحقيق التميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على دعم جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية متكاملة تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

حركة ترقيات واسعة تشمل 1700 من الجهاز الإداري بجامعة سوهاج والمستشفيات الجامعة

وفي إطار دعم الكوادر البشرية وتحفيز العاملين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، اعتمد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ترقية عدد 1700 من أعضاء الجهازين الإداري والطبي بقطاع التعليم بالجامعة والمستشفيات الجامعية، وذلك تقديرًا لما يبذله العاملون من جهود متواصلة.

وقال النعماني: إن الجامعة تحرص على تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المهني، بما ينعكس إيجابًيا على جودة الخدمات التعليمية والطبية المقدمة، مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التعليمية والطبية المقدمة ودعم الكفاءات في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أمير القاضي مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة، أنه تم ترقية عدد ٩٠٠ موظف من قطاع المستشفيات الجامعية ٨٠٠ من العاملين بقطاع التعليم والكليات، موضحا أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي في مقدمة أولوياتها، استمرارًا لخطط التطوير وتحقيق أعلى معدلات الجودة.

