الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يحيل رئيسي قرية بلصفورة ومركز الشباب للتحقيق

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد وحدة صحية
18 حجم الخط

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مستوى الخدمات بقرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الرصف بمركز ومدينة المنشاة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم.

محافظ سوهاج يتفقد قرية بلصفورة 

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد الوحدة الصحية بقرية بلصفورة، حيث قام بالمرور على الأقسام المختلفة داخل الوحدة، واطمأن على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ثم تفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى علاج الإدمان بالقرية، والتي تتكون من طابقين بإجمالي 120 سريرًا، وقد بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 90%، ويتبقى منها الأعمال الكهروميكانيكية، ووجّه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بعقد اجتماع تنسيقي يضم كافة الجهات المعنية من الصرف الصحي والكهرباء، لتحديد المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، تمهيدًا لافتتاح المستشفى في موعد أقصاه 30 يونيو القادم.

وشملت جولة المحافظ كذلك، تفقد مركز شباب بلصفورة، موجها بإيقاف مدير المركز وإحالته إلى التحقيق نظرا لإغلاق مركز الشباب وحرمان أهالي وشباب القرية من ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية بالمركز، كما أحال رئيس القرى إلى التحقيق لتردي الأوضاع بالمركز، وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ تطوير شامل لمركز الشباب والملعب يشمل أعمال الإضاءة والنجيلة، وتنظيم دورة رمضانية داخل مركز الشباب لخدمة شباب القرية.

واختتم محافظ سوهاج الجولة بتفقد عدد من مشروعات الرصف الجارية بشوارع وطرق مركز ومدينة المنشاة جنوب المحافظة، موجها رئيس مركز ومدينة المنشاة بعمل تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي لأعمال الرصف الجارية بطريق الجيش، ومتابعة إنهاء أعمال الرصف به خلال 15 يوما، كما تفقد طريق المنشأة - الزوك، موجها بسرعة الانتهاء من وصلات المرافق بالطريق، والانتهاء من أعمال رصف الطريق خلال 60 يوما، لرفع العبء عن المواطنين، وتيسير الحركة المرورية.

وقد التقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها، ووضع مقترحاتهم بالنسبة لأعمال التطوير والمشروعات الجارية في عين الاعتبار.

وأكد " سراج " استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بهدف المتابعة اللحظية للمشروعات الخدمية والتنموية، والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمحافظة سوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج جولة ميدانية مفاجئة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سوهاج مشروعات الرصف الجارية سوهاج اليوم وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء مركز للخدمات الطلابية وتدشين مجلة علمية بسوهاج الأهلية

محافظ سوهاج يوجه بإلزام أصحاب رخص البناء بوضع باركود على البانر التعريفي للمبنى

مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيا تأمين لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب

انتخابات النواب، غرفة عمليات محافظة سوهاج تتابع جولة الإعادة بالدائرة السابعة بالبلينا

انتخابات النواب، انتظام التصويت بـ 55 لجنة فرعية في جولة الإعادة بالبلينا بسوهاج

جاهزية 48 مقرا بالدائرة السابعة في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات النواب غدا

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

القرصنة الأمريكية والمعايير المزدوجة

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

أسعار التمور في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية