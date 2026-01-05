محافظ سوهاج يحيل رئيسي قرية بلصفورة ومركز الشباب للتحقيق

18 حجم الخط

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مستوى الخدمات بقرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الرصف بمركز ومدينة المنشاة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم.

محافظ سوهاج يتفقد قرية بلصفورة

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد الوحدة الصحية بقرية بلصفورة، حيث قام بالمرور على الأقسام المختلفة داخل الوحدة، واطمأن على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ثم تفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى علاج الإدمان بالقرية، والتي تتكون من طابقين بإجمالي 120 سريرًا، وقد بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 90%، ويتبقى منها الأعمال الكهروميكانيكية، ووجّه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بعقد اجتماع تنسيقي يضم كافة الجهات المعنية من الصرف الصحي والكهرباء، لتحديد المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، تمهيدًا لافتتاح المستشفى في موعد أقصاه 30 يونيو القادم.

وشملت جولة المحافظ كذلك، تفقد مركز شباب بلصفورة، موجها بإيقاف مدير المركز وإحالته إلى التحقيق نظرا لإغلاق مركز الشباب وحرمان أهالي وشباب القرية من ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية بالمركز، كما أحال رئيس القرى إلى التحقيق لتردي الأوضاع بالمركز، وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ تطوير شامل لمركز الشباب والملعب يشمل أعمال الإضاءة والنجيلة، وتنظيم دورة رمضانية داخل مركز الشباب لخدمة شباب القرية.

واختتم محافظ سوهاج الجولة بتفقد عدد من مشروعات الرصف الجارية بشوارع وطرق مركز ومدينة المنشاة جنوب المحافظة، موجها رئيس مركز ومدينة المنشاة بعمل تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي لأعمال الرصف الجارية بطريق الجيش، ومتابعة إنهاء أعمال الرصف به خلال 15 يوما، كما تفقد طريق المنشأة - الزوك، موجها بسرعة الانتهاء من وصلات المرافق بالطريق، والانتهاء من أعمال رصف الطريق خلال 60 يوما، لرفع العبء عن المواطنين، وتيسير الحركة المرورية.

وقد التقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها، ووضع مقترحاتهم بالنسبة لأعمال التطوير والمشروعات الجارية في عين الاعتبار.

وأكد " سراج " استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بهدف المتابعة اللحظية للمشروعات الخدمية والتنموية، والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمحافظة سوهاج.

