الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد

محافظ سوهاج يشارك
محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم
18 حجم الخط

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيد الميلاد المجيد، شارك اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أطفال جمعية “بيت الرحمة” المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد وائل أبو القاسم المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ سوهاج يشارك أطفال بيت الرحمة المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

محافظ سوهاج يشارك أطفال
محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد 
محافظ سوهاج يشارك أطفال
محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد 

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكدًا أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

محافظ سوهاج يشارك أطفال
محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ السكرتير العام المساعد روح الوحدة الوطنية مجلسي النواب والشيوخ مدير أمن سوهاج محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اللواء حسن عبد العزيز رئيس المنطقة الازهرية

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يحيل رئيسي قرية بلصفورة ومركز الشباب للتحقيق

الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء مركز للخدمات الطلابية وتدشين مجلة علمية بسوهاج الأهلية

محافظ سوهاج يوجه بإلزام أصحاب رخص البناء بوضع باركود على البانر التعريفي للمبنى

مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيا تأمين لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب

انتخابات النواب، غرفة عمليات محافظة سوهاج تتابع جولة الإعادة بالدائرة السابعة بالبلينا

انتخابات النواب، انتظام التصويت بـ 55 لجنة فرعية في جولة الإعادة بالبلينا بسوهاج
ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية