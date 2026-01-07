محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد 

18 حجم الخط

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيد الميلاد المجيد، شارك اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أطفال جمعية “بيت الرحمة” المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد وائل أبو القاسم المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكدًا أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

