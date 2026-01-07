الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يبدأ الاستعداد لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

بدأ حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، الاستعداد لموقعة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

العميد بدأ في مشاهدة كافة مباريات منتخب كوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا مع لاعبيه لدراسة منتخب الأفيال.

ويخوض منتخب مصر مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

كما يسعى العميد إلى وضع خطة لتعويض غياب محمد حمدي ومحمود تريزيجيه لاعبا الفراعنة، اللذين تعرضا للإصابة أمام بنين حيث أصيب الاول بقطع في الرباط الصليبي، والثاني بجزع في الركبة.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في مواجهة نارية أمام منتخب مصر، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وذلك بعد تغلبه على على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد مراكش في ثمن نهائي الكان.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الإثنين على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب كوت ديفوار، فيتو
منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر موعد مباراة مصر وكوت ديفوار مصر وكوت ديفوار منتخب الأفيال مم افريقيا مباراة منتخب مصر المقبلة أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبي

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

اتحاد الكرة ينعي والد عصام عبد الفتاح

رد فعل مصطفى محمد لعدم الاعتماد عليه أساسيا أمام بنين بأمم أفريقيا

خطة العميد لتعويض غياب تريزيجية ومحمد حمدي عن ربع نهائي أمم أفريقيا

أشرف داري يقود أزمة في النادي الأهلي

أزمات تواجه منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية