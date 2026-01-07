الأربعاء 07 يناير 2026
ثلاث منتخبات تدافع عن ألوان العرب في ربع نهائي أمم أفريقيا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا، تأهل ثلاث منتخبات عربية وهي: المغرب ومصر والجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، فيما ودع تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، مساء الأحد، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وفاز منتخب مصر على بنين، بنتيجة 3-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من عمر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأهل  منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

فيما ودع منتخب تونس بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في دور الـ 16.

ومن المقرر أن يلتقي المغرب ضد الكاميرون، والجزائر ضد نيجيريا، ومصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بتواجد ثلاث منتخبات عربية  .

 

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا 

السنغال 3-1 السودان 

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا 

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين 

نيجيريا 4-0 موزمبيق 

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 3-0 بوركينا فاسو 

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

