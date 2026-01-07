موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، يستعد منتخب الجزائر لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يتقابل الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا مع الفائز من مباراة المغرب ضد الكاميرون في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا، يوم السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

وتأهل منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

فيما تأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على موزمبيق في دور الـ16 برباعية نظيفة.

وكان ثلاثة منتخبات عربية، هي: المغرب ومصر والجزائر، حسموا مقاعدهم في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 فيما ودعت تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بتواجد ثلاث منتخبات عربية .

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 3-0 بوركينا فاسو



المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

