بعد غلق باب الترشح، 8 مرشحين في انتخابات رئاسة حزب الوفد

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ في الخامسة مساء، من اليوم السادس والأخير لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير، وذلك برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.

وتقدم بأوراق الترشح على رئاسة الوفد كل من: الدكتور هاني سري الدين، والدكتور السيد البدوي والمحامي عيد هيكل، والمهندس حمدي قوطة، والدكتور ياسر حسان، والمستشار بهاء أبو شقة، والحسيني الشرقاوي، وعصام الصباحي.



وبدأت اللجنة أعمالها منذ السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وانتهت أعمالها اليوم الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ في الخامسة مساء، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

