الأهلي يقترب من إنهاء صفقة عمرو الجزار

اقترب النادي الأهلي من انهاء صفقة عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، تمهيدا للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي، أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد الاتربي رئيس البنك الأهلي، لإنهاء كافة الأمور المالية المتعلقة بصفقة الجزار.

وأضاف المصدر بأن البنك يصر على الحصول على 60 مليون جنيه ولكن الأهلي يسعى لإنهاء الصفقة على 50 مليون جنيه.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز الدفاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم هذا المركز بعد طلب ييس توروب مدرب الفريق، وهو ما وضع عمرو الجزار ضمن الخيارات المطروحة على طاولة بالنادي.

وكان الجزار قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حينما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة، إلا أنه تعثرت المفاوضات حينها، قبل أن ينتقل اللاعب لاحقا إلى نادي البنك الأهلي.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، الثلاثاء قبل الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

