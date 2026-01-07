المشدد 20 عامًا لـ7 متهمين في قضية حيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 20 عاما لـ 7 متهمين وتغريم كل منهم مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وتخويف وترويع مواطنين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

المشدد 20 عامًا لـ7 متهمين في قضية أسلحة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة بمحافظة القليوبية المتهمين "محمود.خ.ع" - ٣١ سنة - حداد مسلح، و"عمر.ن.ع" - ٢٤ سنة - عامل، و"فؤاد.ع.ح" - ٧٣ سنة - تاجر خردة، و"جمال.ع.ك" - ٤٧ سنة - عامل، و"حنا.م.س" - ٤٦ سنة - بقال، و"مخلص.م.س" - ٥٢ سنة - عامل خردة، و"جرجس.م.س" - ٣١ سنة - بقال - في القضية رقم ٩٦١٦ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٧٧١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).

واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا ذخيرة ثلاث طلقات مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد قاطني محل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم حال كونهم أكثر من شخصين محرزين وحائزين للأسلحة والذخائر محل الاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.