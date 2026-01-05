الإثنين 05 يناير 2026
إحالة متهم بالاعتداء على طفلة إلى جنايات الزقازيق

أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، في واقعة اتهامه باستدراج طفلة والتعدي عليها، وإحداث إصابات بها بدائرة بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وورود تقرير الطب الشرعي.

شاب يعتدي على فتاة قاصر في بلبيس 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بتلقي بلاغ من والدة طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، مقيمة بدائرة القسم، اتهمت فيه شابًا بالتعدي على نجلتها أثناء خروجها لقضاء بعض الاحتياجات.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وبإجراء التحريات اللازمة، توصلت مباحث قسم شرطة بلبيس إلى صحة البلاغ، وتبين أن المتهم، يبلغ من العمر 25 عامًا ومقيم بدائرة القسم، قام باستدراج الطفلة والتعدي عليها، ما أسفر عن إصابتها، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.  

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمباشرة محاكمته وفقًا لأحكام القانون.  

عقوبة التحرش الجنسي..الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتان (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

إحالة المتهم المعتدي على طفلة للجنايات جنايات الزقازيق جرائم محافظة الشرقية

