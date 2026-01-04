الأحد 04 يناير 2026
رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانيات شبرا الخيمة وشبين القناطر

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا– بنها الحر (صور)

باجمالي مليون جنيه، جامعة بنها تسدد المصروفات عن الطلاب غير القادرين

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وعدد من القيادات الأكاديمية، والإدارية بالجامعة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الزيارة حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، معربا عن اعتزازه بالروابط القوية، ومشاعر الإخوة، والسماحة التى يتميز بها الشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة والسلام بين أبناء الوطن الغالي.


من جانبهم، أعرب الوفد الكنسي عن سعادتهم لزيارة الدكتور ناصر الجيزاوي والوفد المرافق لسيادته وتقديم التهنئة بالعيد، والذى يدل على علاقات الود والمحبة والترابط، ويزيد من أواصر الأخوة بين كل أطياف المجتمع.

رئيس مجلس الشبوخ يقدم التهنئة لعيد الميلاد 

فيما وجه المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح.

التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وقال خلال الجلسة العامة اليوم: ونحنُ نستشرفُ أيامًا تحتفلُ فيها مصرُ بذكرى ميلادِ السيدِ المسيحِ عليهِ السلام، رمزِ المحبةِ والسلام، يطيبُ لي باسمي واسمِكم جميعًا أن نتوجهَ إلى قداسةِ البابا تواضروسَ الثاني، بابا الإسكندريةِ وبطريركِ الكرازةِ المرقسية، وإلى الإخوةِ المسيحيينَ في مصرَ وفي العالمِ بأسرِه بخالصِ التهاني القلبية بهذِهِ المناسبةِ الجليلةِ.

 

