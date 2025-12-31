جنايات الفيوم تؤجل محاكمة مدرس جامعي متهم بالاعتداء على طفل لـ26 يناير

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بتأجيل محاكمة "أحمد ع.ا"، 33 عامًا، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ويقيم بقرية تطون بمركز إطسا، المتهم بهتك عرض طفل، إلى جلسة 26 يناير المقبل لحضور الطبيب الشرعي.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بأن المتهم اعتدى على الطفل "ع. م.ج " 10 سنوات، داخل إحدى الصالات الرياضية بالقرية.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث إطسا، أن المتهم استغل وجود الطفل داخل صالة الألعاب الرياضية التي يديرها، واعتدى عليه عدة مرات، مهددًا إياه بعدم إخبار أسرته.

تداول القضية

تحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة المختصة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة مع المتهم والمجني عليه وسماع الشهود، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم التي تداولت القضية في عدة جلسات، وأصدرت حكم أول درجة حكم بحبس المتهم 7 سنوات، إلا أنه استأنف الحكم عن طريق محاميه، وتم قبول الطعن شكلا وموضوعا، وأعيدت القضية إلى دائرة جديدة نظرت القضية في أولى جلساتها اليوم، وقررت التأجيل إلى 26 من يناير المقبل.

