السجن المشدد 10 سنوات لعامل و6 أعوام لعاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل بجراح، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد م ح م ا" السن ٢٤، عامل بحراج، مقيم عزبة عثمان - قسم شبرا الخيمة أول، في القضية رقم ١٢٣١٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٩٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٧/٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرا (هيروين)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).

كما أحرز يغير ترخيص ذخائر (طلقتان) مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وفي نفس السياق قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاطلين، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم بحيازة وإحراز جوهرين مخدرين (الهيروين بقصد الاتجار، والفينيثيل أمين بقصد التعاطي)، وحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أحالت النيابة العامة المتهمين:-"مصطفى ع ص ع" - سنة - عاطل - مقيم / ٢٤ حارة هاشم من شارع أحمد بدوي عزبة عثمان - شبرا الخيمة أول، و"مصعب ع م إ"- ٣٢ سنة - عاطل - مقيم/ شارع الملاح من شارع أحمد عرابي عزبة عثمان - شبرا الخيمة أول، في الجناية رقم ١٣٧١٦ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٣٨٣٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٧/٢٢ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الفينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

واختتم أمر الإحالة أنهم حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.

