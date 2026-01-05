طبيب الأهلي يعلن تعافي حمزة عبد الكريم وتطورات إصابة كريم فؤاد

18 حجم الخط

خضع كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة رنين خلال الساعات الماضية، أثبتت تحسن حالته بشكل كبير من الإ‏صابة التي تعرض لها بجزع في الرباطين الصليبي والداخلي للركبة.‏

تطورات إصابة كريم فؤاد

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن كريم فؤاد تخلى عن دعامة الركبة المفصلية، وبدأ المرحلة الثانية من برنامج العلاج ‏الطبيعي المحدد من جانب الجهاز الطبي للفريق.‏

كان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، التي أقيمت في قطر خلال الأسابيع ‏الماضية.‏

حمزة عبد الكريم يتعافي من الإصابة

وفي سياق أخر قال، الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق، تعافى تمامًا من إصابته بكدمة ‏في القدم، التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب الماضية.‏

وأوضح جاب الله أن حمزة خضع لفحص طبي خلال الساعات الماضية، وشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وأصبح ‏جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

