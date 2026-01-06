فابيو كانافارو: الأهلي يحظى بمكانة تاريخية والجميع يعرفها وشرف لي زيارته (فيديو)

18 حجم الخط

أشاد فابيو كانافارو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، بالتاريخ الكبير للنادي الأهلي وجماهيره المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن وجوده داخل ملعب مختار التتش يمثل لحظة رائعة.

تصريحات فابيو كانافارو

وقال كانافارو، في تصريحات لمنصات الأهلي الرسمية، على هامش وجود النسخة الأصلية من كأس العالم داخل ملعب مختار التتش، ضمن وجودها في مصر ضمن الجولة الترويجية للبطولة حول العالم، إن الأهلي يعد من أكبر الأندية في قارة إفريقيا، ويحظى بمكانة تاريخية كبيرة يعرفها الجميع داخل وخارج القارة السمراء.

وأضاف نجم الكرة الإيطالية السابق: “الأهلي نادي كبير في إفريقيا، والجميع يعرفه، وبفضل تاريخه فإن جماهيره معروفة في جميع أنحاء العالم، ولذلك يشرفني أن أكون هنا اليوم وأن أزور هذا الملعب”.

وتحدث كانافارو عن علاقته التاريخية بكرة القدم المصرية، قائلًا: لكي أكون صادق، ملعب مختار التتش، لم أشاهده سوى عبر مقاطع الفيديو، من خلال مباراة مصر وإيطاليا في تصفيات كأس العالم 1954، وبالطبع كان الملعب مختلفا والأجواء مختلفة.

وأشار أسطورة الدفاع الإيطالي إلى ذكرياته مع المنتخب المصري، موضحًا: “عندما فزنا وقتها بنتيجة 2-1، كان من الجيد دائمًا أن نواجه فرقًا ومنتخبات من دول مختلفة، وكانت مواجهة المنتخب المصري مميزة”.

واختتم كانافارو تصريحاته بتأكيد شغفه الكبير بكرة القدم، قائلًا: “شغف الناس وحبهم لكرة القدم أمر رائع، الجميع يعرف كرة القدم ويعيشها، وهذا مهم للغاية، والكرة هي حياتي، وكلما شعرت بهذه الطاقة من الجماهير أنبهر أكثر، ومن الجميل أن أكون هنا وأتجول وأشعر بهذا الشغف الكبير لدى الناس”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.