فرحة الجماهير المصرية بهدف ياسر إبراهيم في شباك بنين (فيديو)

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
دخلت الجماهير المصرية المتواجدة في مركز شباب الجزيرة، في حالة فرحة كبيرة عقب هدف منتخب مصر الثاني في شباك منتخب بنين، في الدقيقة 97 من الشوط الأول الإضافي  حيث نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف منتخب مصر الثاني، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025.

وشهدت الدقيقة 70 الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق مروان عطية من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر، عن طريق محمد هاني لتمر من الجميع لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة بباطن القدم لتسكن الشباك.

 

ورصدت عدسة “فيتو” فرحة الجماهير المصرية المتواجدة في مركز شباب الجزيرة، بعد الهدف الثاني.

مباراة منتخب مصر وبنين

ومرت 75 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام بنين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وأصبحت النتيجة تقدم مصر بهدف نظيف.

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر حذرًا من جانب الفريقين، وشهدت انحسار اللعب في منطقة وسط الملعب مع أفضلية نسبية لصالح منتخب مصر، ومحاولات هجومية على استحياء باتجاه مرمى بنين.

وتشهد الدقيقة 52 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني لكنها مرت من الجميع.

وأهدر رامي ربيعة أخطر فرص المباراة في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة داخل الست ياردات أمام مرمى بنين وسددها ربيعة لكنها ارتطمت بالحارس البنيني وعلت العارضة وسط دهشة لاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 59 يدخل إمام عاشور وزيزو بدلًا من إبراهيم عادل وتريزيجيه.

وتشهد الدقيقة 70 الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق مروان عطية من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد هاني لتمر من الجميع لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة بباطن القدم لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

وتعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 من زمن المباراة. 

وجاء الحضور الجماهيري محدودًا في مباراة مصر وبنين مقارنة بالمباريات السابقة للفراعنة، ولم يتواجد في المدرجات إلا بضعة آلاف من الجماهير المصرية والبنينية، فيما غابت الجماهير المغربية عن الحضور لمؤازرة المنتخب المصري.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره المنتخب البنيني. وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح 

الجريدة الرسمية