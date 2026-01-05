طبيب الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ شريف وأفشة وعبد القادر وبيكهام

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لرباعي الفريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر، وأحمد رمضان بيكهام.

تطورات إصابة شريف وأفشة وعبد القادر

وأوضح جاب الله أن الثلاثي محمد شرف وأفشة وعبد القادر، يخضعون لبرنامج تأهيلي، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شكوى الثلاثي الطبية.

حيث أشار طبيب الأهلي إلى أن شريف اشتكى من آلام في الركبة، فيما يعاني أفشة من آلام في السمانة، كما يعاني عبد القادر من آلام في العضلة الخلفية.

تطورات إصابة أحمد رمضان بيكهام

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق، تحسنت حالته وبدأ المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح جاب الله أن بيكهام اشتكى من آلام أسفل الظهر خلال الفترة الماضية، وتم الاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران وتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.