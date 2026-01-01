الجونة يفوز على وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

خسر فريق وادي دجلة أمام نظيره الجونة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد السلام ضمن فعاليات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الفوز لفريق الجونة في الدقيقة 12 عن طريق محمد النحاس.

تشكيل وادي دجلة أمام الجونة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: عمر عدلي - أحمد دحروج - سيف تقا - أحمد أيمن

خط الوسط: محمود عبدالعاطي - هشام محمد - كاندروب

خط الهجوم: حمزة حسن - أحمد فاروق - محمد عبد الرحيم

جلس على دكة البدلاء: حسن الحطاب - شادي ماهر - إسلام كانو - علي حسين - يوسف أويا - أحمد رأفت - أحمد الشيمي - محمد الدجوي - أحمد رضا

تشكيل الجونة أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: عبدالجواد تعلب - صابر الشيمي - ألفا توراي - أليو جاتا.

خط الوسط: حافظ إبراهيم - نور السيد - بلال السيد.

خط الهجوم: سيف شيكا - صامويل أوجو - محمد النحاس.

وجلس على دكة البدلاء: حسن شاهين - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرسول - أحمد بلية - خالد صديق - رضا صلاح - مروان محسن - محمد محمود - أرنو راندار

مباراة وادي دجلة والجونة

وبتلك النتيجة يحتل وادي دجلة المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الجونة في المركز الأول برصيد 10 نقاط.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر

خصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

