الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجونة يفوز على وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الجونة
الجونة
18 حجم الخط

خسر فريق وادي دجلة أمام نظيره الجونة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد السلام ضمن فعاليات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

وجاء هدف الفوز لفريق الجونة في الدقيقة 12 عن طريق محمد النحاس

تشكيل وادي دجلة أمام الجونة

حراسة المرمى: عمرو حسام 

خط الدفاع: عمر عدلي - أحمد دحروج - سيف تقا - أحمد أيمن

خط الوسط: محمود عبدالعاطي - هشام محمد -  كاندروب 

خط الهجوم: حمزة حسن - أحمد فاروق - محمد عبد الرحيم 

جلس على دكة البدلاء: حسن الحطاب - شادي ماهر - إسلام كانو - علي حسين - يوسف أويا - أحمد رأفت - أحمد الشيمي - محمد الدجوي - أحمد رضا 

تشكيل الجونة أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: عبدالجواد تعلب - صابر الشيمي - ألفا توراي - أليو جاتا.

خط الوسط: حافظ إبراهيم - نور السيد - بلال السيد.

خط الهجوم: سيف شيكا - صامويل أوجو - محمد النحاس.

وجلس على دكة البدلاء: حسن شاهين - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرسول - أحمد بلية - خالد صديق - رضا صلاح - مروان محسن - محمد محمود - أرنو راندار

مباراة وادي دجلة والجونة 

وبتلك النتيجة يحتل وادي دجلة المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الجونة في المركز الأول برصيد 10 نقاط. 

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر

خصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة وادي دجلة وادي دجلة أمام الجونة كأس عاصمة مصر مباراة وادي دجلة والجونة

مواد متعلقة

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

كأس عاصمة مصر، الجونة يتقدم على وادي دجلة 0/1 في الشوط الأول

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أرقام حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي بعد اقتراب انتقاله إلى برشلونة

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

اتحاد جدة يكتسح نيوم بثلاثية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل 1/1 مع نيوم في الشوط الأول

أرقام ييس توروب مع الأهلي منذ توليه المهمة الفنية حتى الآن

الأكثر قراءة

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads