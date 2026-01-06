مركز مرافق الشرقية ينتهي من إصدار 28 ألف شهادة استبيان ترخيص مبانٍ خلال 2025

18 حجم الخط

أنهى مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الشرقية استخراج 28 ألف شهادة استبيان تراخيص مبانٍ داخل الحيز العمراني، وإصدار 250 موافقة فنية للحفر، و12 قطعة للاستثمار، و94 قطعة أرض للمنفعة العامة على مدار عام 2025

المهندسة داليا سليم

وكشفت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام بمحافظة الشرقية جهود المركز على مدار عام 2025 والتي شملت إعداد وتسليم 82 ألف شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني.

كما تم إصدار 250 موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر للحفاظ على البنية التحتية، والتنسيق مع جميع المرافق والاشتراك مع إدارة الاستثمار ،لرفع 12 قطعة أرض بغرض طرحها للاستثمار، وكذلك رفع 94 قطعة أرض لاستخدامها في المنفعة العامة وإصدار قرارات تخصيص لها.

تنفيذ المعاينات الميدانية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام في تنفيذ المعاينات الميدانية، وتدقيق الإحداثيات، وإنهاء طلبات المواطنين المتعلقة بالحصول على شهادات الصلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أن المركز يساهم في رصد أي أعمال بناء عشوائي أو تعديات على الأراضي الزراعية، فضلًا عن حماية مرافق البنية الأساسية تحت الأرض ومنع الحفر العشوائي حفاظًا على ممتلكات الدولة

التشديد على رؤساء المراكز

وكان محافظ الشرقية شدد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة إزالة أي بناء عشوائي وبدون ترخيص على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وأن كل رئيس مركز متحمل مسئولية خطأ رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأقسام الهندسية المنتشرة بالوحدات المحلية القروية والقرى التابعة لمركزه.

