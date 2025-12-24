محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

18 حجم الخط

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بعدد من الشوارع الجانبية والمتفرعة بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بـمدينة الزقازيق، والتي ينفذها حي ثان الزقازيق ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع وتيسير الحركة المرورية داخل المدن والمناطق السكنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يتم تنفيذها على مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف متر مسطح، وبتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و38 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، كشف محمد أبو هاشم رئيس حي ثان مدينة الزقازيق، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع غرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار بالشوارع المستهدفة، وجارٍ مضاعفة حجم الأعمال وتكثيف ورديات العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للشركة المنفذة وتذليل أي معوقات أمامها لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة لأهالي المنطقة.

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع: شاهين صقر، الحرية، محمد مصطفى، لكوظ، المطحن، أبو صقر، حسونة، امتداد حسين الضوي، الشهيد أبو الفتوح، متفرعات السادات، وخلف المدرسة الدولية، بالإضافة إلى متفرعات شوارع الأشراف، شريف، حسن عمر، وخلف مدرسة الجبالي، بإجمالي مساحة 12 ألف متر مسطح.

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك خلال تفقده للمشروعات الجارية ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة الزقازيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.