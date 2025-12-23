محافظ الشرقية يصدر 8 قرارات تأديبية ضد 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

18 حجم الخط

أصدر محافظ الشرقية صباح اليوم، 8 قرارات تأديبية بحق 66 من العاملين في عدد من الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك نتيجة لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية وارتكابهم مخالفات إدارية تستوجب العقاب.

شملت القرارات إحالة بعض المخالفين إلى المحكمة التأديبية في محافظة الشرقية، وذلك بعد التحقيقات التي أكدت ارتكابهم للأخطاء التي تؤثر سلبًا على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

كشف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن إصدار 8 قرارات تأديبية بحق 66 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في نطاق محافظة الشرقية، وذلك بعد نتائج التحقيقات الموسعة التي أُجريت بواسطة جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية.

وأوضح الأشموني أن القرارات شملت محاسبة المتورطين في مخالفات إدارية جسيمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص المحافظة على تحقيق العدالة وتطوير أداء الجهاز الإداري بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المقصرين وحماية حقوق المواطنين.

مذكرات الشؤون الادارية بالمحافظة

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، التي تضمنت المخالفات الإدارية المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى حالات الانقطاع عن العمل دون سند قانوني وبدون مبرر.

وألمح المحافظ إلى أن الجزاءات شملت مجازاة 66 من العاملين بالمحافظة، بالإضافة إلى العاملين في مركزي كفر صقر ومنيا القمح.

حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى المحكمة التأديبية، وذلك وفقًا لما انتهت إليه نتائج التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.