هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

توجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى موقع كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، لمعاينة هبوط مفاجئ في البلاطة العلوية للكوبري على الطبيعة، في الاتجاه القادم من الزراعة وصولًا إلى الصاغة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية.

مشكلات إنشائية قد تمثل خطرًا على مستخدمي الطرق

وأكد المحافظ خلال جولته الميدانية أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة التعامل السريع والحاسم مع أي مشكلات إنشائية قد تمثل خطرًا على مستخدمي الطرق.

تكليف لجنة هندسية عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة لإصلاح الهبوط الناتج عن عدم استواء أرضية

وكلف لجنة هندسية عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة لإصلاح الهبوط الناتج عن عدم استواء أرضية الكوبري وتهالك بعض الفواصل، والتي تؤثر سلبًا على حركة السيارات.

وعلى الفور، باشرت اللجنة الهندسية أعمال المعاينة على الطبيعة للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى حدوث الهبوط، مع إعداد تصور متكامل للحلول العاجلة والدائمة بما يضمن إعادة الكوبري إلى حالته الآمنة.

تواجد الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة ومنع التكدسات

وفي إطار تنظيم الحركة المرورية، كلف المحافظ العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة للمرور بفتح محاور بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، على أن تكون الحركة للقادمين من أبو حماد وفاقوس في اتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى مدينة الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار واستكمال السير إلى باقي المراكز، مع التأكيد على تواجد الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة ومنع التكدسات.

أعمال الصيانة والإصلاح

كما شدد المحافظ على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين

وفي سياق متصل، أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حيي أول وثان الزقازيق بشن حملة مكبرة أسفل الكوبري لرفع كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين.

ووجّه المحافظ المهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق بمحافظة الشرقية بكشط الطبقة السطحية للكوبري للكشف على طبقة الخرسانة ومعالجة أي عيوب إنشائية قد تظهر، مع الالتزام الكامل بتطبيق المواصفات والمعايير الفنية.

الالتزام الكامل بتطبيق المواصفات والمعايير الفنية

كما كلّف المحافظ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق بسرعة إعداد تقرير فني عاجل لتحديد أسباب المشكلة بدقة، وبيان الحلول الفنية المقترحة، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدًا عدم إعادة فتح الكوبري أمام الحركة المرورية إلا بعد التأكد التام من سلامته الإنشائية.

تأمين محيط الكوبري بالكامل ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية

وتم تأمين محيط الكوبري بالكامل، ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة، وتنظيم الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لأعمال الإصلاح لضمان سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن كوبري الصاغة يُعد محورًا مروريًا حيويًا يشهد كثافات مرورية يومية، ما يستدعي رفع كفاءته بشكل شامل وتنفيذ أعمال الصيانة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

فريق عمل متكامل من المتخصصين في إنشاء الكباري من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد حسين عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد سمير وكيل كلية الهندسة، وفريق عمل متكامل من المتخصصين في إنشاء الكباري من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إلى جانب اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام لمحافظة الشرقية، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة للمرور، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والأستاذ عبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

