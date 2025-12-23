محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي ببلبيس

18 حجم الخط

فاجأ محافظ الشرقية المركز التكنولوجى بمركز بلبيس، والذى يضم 10 شبابيك، وذلك لمعرفة مشاكل المواطنين ومستوى الأداء داخل المركز وكم يستغرق المواطن من الوقت فى إنهاء طلب التصالح على المبنى، وذلك بمناسبة زيارة المحافظ الى بلبيس

المهندس حازم الأشمونى

وكشف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على متابعة الطلبات المُقدمة بكل دقة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة لضمان سرعة البت فيها وفقًا للضوابط القانونية مؤكدا أنه أعطي توجيهاته للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالتيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

اللواء أحمد شاكر رئيس مركز بلبيس

و أوضح المحافظ أنه قام بتلك الزيارة التفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بلبيس والذي يضم 10 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذا لمبدأ الشفافية والنزاهة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

ضرورة التعامل الجيد مع المواطنين

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ الملفات الخاصة بالتصالح والتراخيص والاعلانات وغيرهم موجها بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين وتقديم الدعم الفني بسهولة مع الالتزام بمعايير الشفافية وتطبيق الإجراءات الرقمية التي تساهم في تحقيق العدالة وسرعة الأداء.

المحافظ مع المواطنين بالمركز التكنولوجى

كما التقى المحافظ بالمواطنين داخل المركز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وأن جميع الجهود الحالية تسهم في تطوير البنية الإدارية وتقديم خدمة أكثر كفاءة واحترافية لجميع المترددين علي المركز.

تكليف رئيس المركز بتكثيف حملات رفع الإشغالات ورفع الأكشاك

ولإعادة الانضباط للشارع كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف حملات رفع الإشغالات، وفحص رخص الأكشاك والمحال التجارية والزام اصحابها بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي علي حرم الطريق، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بكل حزم حيالهم، وذلك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

