محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 2400 حالة بعدد من المراكز

حررت إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، 67 محضرا للمواطنين لعدم جديتهم في إجراءات تقنين الوضع، كما جرى عمل 2400 عقد جدية التقنين بمراكز ومدن الإبراهيمية والقنيات ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وأولاد صقر والقرين.

التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية

وصرح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة الشرقية، بأن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها الميدانية في فحص ومراجعة ملفات التقنين أولًا بأول بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية مع الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، لافتًا إلى أن نسب الإنجاز المرتفعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على تقنين أوضاعهم القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين

وأضاف أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين والمتعديين على أراضي الدولة حفاظًا على المال العام وضمانًا لهيبة الدولة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة في الابراهيمية ٣٣٦ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٢.٩٩%، مع تحرير ١٣ محضرًا حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم تقديم ٨٥ طلب تقنين بمدينة القنايات حققت نسبة إنجاز ١٠٠%.

اولاد صقر تحتل المركز الاول

وأوضح أن مركز أولاد صقر من أعلى المراكز حيث بلغ عدد الطلبات ١٠١٢ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٧.٧٣%، فيما وصل عدد الطلبات المقدمة بمدينة القرين الى ٢٠ طلبًا، بنسبة إنجاز ١٠٠% واستقبلت مدينة صان الحجر ٦٢٤ طلبًا لتقنين الاوضاع بنسبة إنجاز ٩٠.٧٠%، كما سجل مركز منشأة أبو عمر ٣١٣ طلب تقنين، بنسبة إنجاز ٨٩.٠١%.

توجيهات القيادة السياسية

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم في حماية حق الدولة من جهة وتحقيق الإستقرار القانوني للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد أحد المحاور الأساسية لتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

دعم المواطن الجاد فى تفتين الاوضاع

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة للإنتهاء من الملفات المستوفاة مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن والتعامل الحاسم مع حالات عدم الجدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم المواطن الجاد وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

