الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 2400 حالة بعدد من المراكز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
18 حجم الخط

حررت إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، 67 محضرا للمواطنين لعدم جديتهم في إجراءات تقنين الوضع، كما جرى عمل 2400 عقد جدية التقنين بمراكز ومدن الإبراهيمية والقنيات ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وأولاد صقر والقرين.

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي ببلبيس

التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية 

وصرح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة الشرقية، بأن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها الميدانية في فحص ومراجعة ملفات التقنين أولًا بأول بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية مع الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، لافتًا إلى أن نسب الإنجاز المرتفعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على تقنين أوضاعهم القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين 

وأضاف أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين والمتعديين على أراضي الدولة حفاظًا على المال العام وضمانًا لهيبة الدولة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة في الابراهيمية ٣٣٦ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٢.٩٩%، مع تحرير ١٣ محضرًا حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم تقديم ٨٥ طلب تقنين بمدينة القنايات حققت نسبة إنجاز ١٠٠%.

اولاد صقر تحتل المركز الاول 

 وأوضح أن مركز أولاد صقر من أعلى المراكز حيث بلغ عدد الطلبات ١٠١٢ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٧.٧٣%، فيما وصل عدد الطلبات المقدمة بمدينة القرين الى ٢٠ طلبًا، بنسبة إنجاز ١٠٠% واستقبلت مدينة صان الحجر ٦٢٤ طلبًا لتقنين الاوضاع  بنسبة إنجاز ٩٠.٧٠%، كما سجل مركز منشأة أبو عمر ٣١٣ طلب تقنين، بنسبة إنجاز ٨٩.٠١%.

توجيهات  القيادة السياسية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم في حماية حق الدولة من جهة وتحقيق الإستقرار القانوني للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد أحد المحاور الأساسية لتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

دعم المواطن الجاد فى تفتين الاوضاع 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة للإنتهاء من الملفات المستوفاة مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن والتعامل الحاسم مع حالات عدم الجدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم المواطن الجاد وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

املاك الدولة محافظة الشرقية تقنين الاوضاع تحرير 67 محضر الغير جادين 2400 عقد جدية محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي ببلبيس

محافظ الشرقية يصدر 8 قرارات تأديبية ضد 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

محافظ الشرقية يفتتح قسطرة القلب والعناية والأورام بتكلفة 31 مليون جنيه بفاقوس

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تثبيت أم تخفيض؟ السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

طفرة غير مسبوقة للتعليم العالي في 2025.. ريادة إقليمية للجامعات وحضور عالمي في أقوى 5 تصنيفات.. أرقام قياسية للبحث العلمي وتواجد استثنائي في "التايمز" و"شنغهاي"

14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

لصوص الأعراض

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads