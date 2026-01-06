الثلاثاء 06 يناير 2026
عصام كامل

وكيل وزارة الطرق بالشرقية يكشف أسباب هبوط كوبري الصاغة (صور)

اصلاح كوبري الصاغة،
تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية لكوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية.

 

الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن

وشدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة تأمين محيط الكوبري بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة، وتنظيم الحركة المرورية لحين الانتهاء من الأعمال، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

 

سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي

وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع الموقف أولًا بأول، وتتعامل بشكل فوري مع أي طارئ قد يؤثر على سلامة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

تشكيل لجنة فنية وهندسية

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والكباري بالشرقية، أنه فور حدوث الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، جرى تشكيل لجنة فنية وهندسية ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق، وأعضاء من كلية الهندسة ومركز بحوث كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إلى جانب رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثان، لمعاينة الموقع على الطبيعة وتحديد الأسباب الرئيسية للهبوط.

وأضاف وكيل الوزارة أن المعاينة الأولية كشفت أن الهبوط ناتج عن عدم استواء أرضية الكوبري وتهالك بعض أجزاء الفواصل، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ أعمال الإصلاح وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، تمهيدًا لعودة الحركة المرورية بصورة آمنة.

تقديم كافة التيسيرات اللازمة

وفي السياق ذاته، وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات اللازمة، والالتزام باشتراطات السلامة والأمان، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

إعداد تقارير فنية دورية للعرض عليه

كما كلف المحافظ اللجنة المُشكلة بإعداد تقارير فنية دورية للعرض عليه، لمتابعة الموقف بصفة مستمرة، مع تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من الأعمال، مشددًا على عدم إعادة فتح الكوبري أمام الحركة المرورية إلا بعد التأكد التام من سلامته الإنشائية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير اللازمة للطرق والكباري، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان انتظام الحركة المرورية بصورة آمنة ومستقرة.

إصلاح كوبري الصاغة بالزقازيق اللجنة الهندسية المشكلة بالشرقية وكيل وزارة الطرق والكباري بالشرقية حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية جامعة الزقازيق

