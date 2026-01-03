السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأشموني: إزالة 6668 إعلانا مخالفا من شوارع الشرقية خلال العام 2025

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
18 حجم الخط

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين العامة مستمرة ويجري خلالها تطبيق لائحة تنظيم الإعلانات بكل حزم، مع إزالة كافة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق الانضباط، ويسهم في تعظيم موارد الدولة وتحسين الصورة البصرية للمدن.

وأوضح أن إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية تمكن من إزالة 6 آلاف و668 إعلانًا مخالفًا وترخيص 29 ألفا و412 إعلانًا عام 2025، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات الادارية حيالها لتحقيق الانضباط.

حصاد 2025، محافظة الشرقية تنظم 71 دورة بحضور 2344 متدربا

مديرة إدارة الإعلانات بالمحافظة 

وكشفت المهندسة أميرة محمد الشحات، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ومحكومة لتنظيم الإعلانات، تستهدف ضبط الإيقاع الإعلاني بالشوارع والميادين، وتقنين أوضاع الإعلانات المخالفة، بما يحقق الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، ويحافظ على الذوق العام والمظهر الحضاري، مشيرة إلى أن المنظومة تعتمد على المتابعة الدورية، وتكثيف الحملات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتعظيم موارد الدولة.

تنفيذ حملات إزالة يومية 

 كما أشارت أنه يتم تنفيذ حملات يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٦ آلاف و٦٦٨  إعلانًا مخالفًا وترخيص 29 ألفا و412 إعلانًا على مدار عام 2025، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيًا مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

محافظة الشرقية تمول 738 مشروعا بتكلفة 70 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحقيق الانضباط ازالة كافة الاشغالات اتخاذ الاجراءات الادارية ادارة الاعلانات ديوان عام المحافظة محافظة الشرقية ترخيص 29الف اعلان

مواد متعلقة

حصاد 2025، محافظة الشرقية تنظم 71 دورة بحضور 2344 متدربا

محافظة الشرقية تمول 738 مشروعا بتكلفة 70 مليون جنيه

محافظة الشرقية أتمت استعدادها للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير

محافظة الشرقية تنظم ندوة حول التربية السليمة وحقوق ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads