الأشموني: إزالة 6668 إعلانا مخالفا من شوارع الشرقية خلال العام 2025

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين العامة مستمرة ويجري خلالها تطبيق لائحة تنظيم الإعلانات بكل حزم، مع إزالة كافة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق الانضباط، ويسهم في تعظيم موارد الدولة وتحسين الصورة البصرية للمدن.

وأوضح أن إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية تمكن من إزالة 6 آلاف و668 إعلانًا مخالفًا وترخيص 29 ألفا و412 إعلانًا عام 2025، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات الادارية حيالها لتحقيق الانضباط.

مديرة إدارة الإعلانات بالمحافظة

وكشفت المهندسة أميرة محمد الشحات، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ومحكومة لتنظيم الإعلانات، تستهدف ضبط الإيقاع الإعلاني بالشوارع والميادين، وتقنين أوضاع الإعلانات المخالفة، بما يحقق الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، ويحافظ على الذوق العام والمظهر الحضاري، مشيرة إلى أن المنظومة تعتمد على المتابعة الدورية، وتكثيف الحملات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتعظيم موارد الدولة.

تنفيذ حملات إزالة يومية

كما أشارت أنه يتم تنفيذ حملات يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٦ آلاف و٦٦٨ إعلانًا مخالفًا وترخيص 29 ألفا و412 إعلانًا على مدار عام 2025، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيًا مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

