وصفة طبيعية من مطبخك لترطيب الشعر فى الشتاء

18 حجم الخط

مع حلول فصل الشتاء، يتعرض الشعر للجفاف والتقصف بسبب برودة الطقس، وقلة الرطوبة في الهواء، وكثرة استخدام الماء الساخن، لذلك تحتاج فروة الرأس وخصلات الشعر إلى عناية خاصة للحفاظ على النعومة واللمعان، حيث التركيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التى ترطب الشعر بعمق.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر فى الشتاء

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن هناك وصفة طبيعية بسيطة موجودة فى كل منزل، تساعد فى ترطيب الشعر بعمق فى الشتاء، وهى كالتالى:-

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

3 ملاعق كبيرة زبادي زبادي طبيعي كامل الدسم

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند اختياري لزيادة الترطيب

وصفة طبيعية لترطيب الشعر

طريقة التحضير والاستخدام:-

اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر واتركيه رطب قليلا.

وزعي الماسك من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الخفيف لفروة الرأس.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.

اتركي الوصفة لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر ثم استخدمي شامبو خفيف خالٍ من السلفات.

يفضل استخدام بلسم طبيعي بعد الغسل.

عدد مرات استخدام الوصفة

للشعر الجاف جدا مرتين أسبوعيا، وللشعر العادي أو المختلط مرة واحدة أسبوعيا، وللشعر الدهني، مرة كل 10 أيام مع تجنب فروة الرأس.

للشعر الجاف جدا مرتين أسبوعيا، وللشعر العادي أو المختلط مرة واحدة أسبوعيا، وللشعر الدهني، مرة كل 10 أيام مع تجنب فروة الرأس. عند المواظبة على هذه الوصفة الطبيعية ستلاحظين شعر أكثر نعومة لمعان، وتقليل الهيشان والتقصف، وتحسن ملمس الشعر وقوته، وترطيب عميق يدوم لفترة أطول.

نصائح إضافية للحفاظ على ترطيب الشعر في الشتاء

استخدمي الماء الفاتر بدلا من الساخن.

قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

دلكي فروة الرأس بزيت طبيعي مرة أسبوعيا.

قصي أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع

أكثري من شرب الماء وتناولي أطعمة غنية بالفيتامينات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.