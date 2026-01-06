الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية من مطبخك لترطيب الشعر فى الشتاء

ترطيب الشعر
ترطيب الشعر
18 حجم الخط

مع حلول فصل الشتاء، يتعرض الشعر للجفاف والتقصف بسبب برودة الطقس، وقلة الرطوبة في الهواء، وكثرة استخدام الماء الساخن، لذلك تحتاج فروة الرأس وخصلات الشعر إلى عناية خاصة للحفاظ على النعومة واللمعان، حيث التركيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التى ترطب الشعر بعمق.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر فى الشتاء 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن هناك وصفة طبيعية بسيطة موجودة فى كل منزل، تساعد فى ترطيب الشعر بعمق فى الشتاء، وهى كالتالى:-

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

3 ملاعق كبيرة زبادي زبادي طبيعي كامل الدسم

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند اختياري لزيادة الترطيب

وصفة طبيعية لترطيب الشعر 
وصفة طبيعية لترطيب الشعر 

طريقة التحضير والاستخدام:-

  • اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • اغسلي شعرك بالماء الفاتر واتركيه رطب قليلا.
  • وزعي الماسك من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الخفيف لفروة الرأس.
  • غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.
  • اتركي الوصفة لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • اغسلي الشعر بالماء الفاتر ثم استخدمي شامبو خفيف خالٍ من السلفات.
  • يفضل استخدام بلسم طبيعي بعد الغسل.
  • عدد مرات استخدام الوصفة
    للشعر الجاف جدا مرتين أسبوعيا، وللشعر العادي أو المختلط مرة واحدة أسبوعيا، وللشعر الدهني، مرة كل 10 أيام مع تجنب فروة الرأس.
  • عند المواظبة على هذه الوصفة الطبيعية ستلاحظين شعر أكثر نعومة لمعان، وتقليل الهيشان والتقصف، وتحسن ملمس الشعر وقوته، وترطيب عميق يدوم لفترة أطول.

نصائح إضافية للحفاظ على ترطيب الشعر في الشتاء

  • استخدمي الماء الفاتر بدلا من الساخن.
  • قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية.
  • دلكي فروة الرأس بزيت طبيعي مرة أسبوعيا.
  • قصي أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع
    أكثري من شرب الماء وتناولي أطعمة غنية بالفيتامينات.
txt

أخطاء تقعين فيها عند العناية بـ الشعر في الشتاء، حاولي تجنبها

txt

الشعر المكتئب في الشتاء، علامات يحتاج معها لعلاج فوري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترطيب الشعر وصفة طبيعية لترطيب الشعر وصفة طبيعية م مطبخك لترطيب الشعر بعمق فى الشتاء الشتاء العناية بالشعر الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

نصائح تحمي شعرك من القشرة في الشتاء

حمامات زيوت طبيعية لاستعادة صحة شعرك

منها الشيب المبكر، 6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها

نصائح لحماية شعرك من كثرة الفرد مع نزول الجامعة يوميا

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

أزمة ديون مصر

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية