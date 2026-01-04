الشعر المكتئب في الشتاء، علامات يحتاج معها لعلاج فوري

18 حجم الخط

الشعر المكتئب في الشتاء، خلال فصل الشتاء، تعاني الكثير من النساء من تغيّرات ملحوظة في صحة شعرهن، قد تتجاوز مجرد الجفاف أو التقصف المعتاد، لتصل إلى ما يمكن تسميته بـ "الشعر المكتئب".

وهو مصطلح غير طبي، لكنه شائع لوصف حالة الشعر التي يفقد فيها حيويته ولمعانه وقوته بشكل ملحوظ، ويصبح باهتًا، هشًا، ومتساقطًا، كأنه يعكس حالة من الإرهاق الشديد، وذلك وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مشاكل أعمق في فروة الرأس وبصيلات الشعر، لذلك من المهم التعرف على إشارات الخطر التي تستدعي علاجًا فوريًا.



ما المقصود بالشعر المكتئب؟



الشعر المكتئب هو شعر يعاني من ضعف عام في بنيته وحيويته، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها الطقس البارد، نقص التغذية، التوتر النفسي، وقلة العناية المناسبة.

في الشتاء، تقل نسبة الرطوبة في الجو، ويكثر التعرض للهواء البارد، كما نميل لاستخدام المياه الساخنة، وكلها عوامل تؤثر سلبًا على فروة الرأس وتوازن الزيوت الطبيعية.



لماذا يزداد الشعر اكتئابًا في الشتاء؟



فصل الشتاء يحمل تحديات خاصة للشعر، منها:

جفاف الهواء الذي يسحب الرطوبة من الشعر وفروة الرأس.

القبعات والأوشحة التي تزيد الاحتكاك وتسبب تكسر الشعر.

قلة شرب الماء مقارنة بالصيف.

نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين D بسبب قلة التعرض للشمس.

الإجهاد النفسي الموسمي الذي ينعكس على صحة الشعر.

كل هذه العوامل تجعل الشعر أكثر عرضة للضعف، وقد تتحول المشكلة إلى حالة تحتاج تدخلًا سريعًا.





علامات الشعر المكتئب التي تحتاج علاجًا فوريًا



1. تساقط الشعر بشكل ملحوظ وغير معتاد

إذا لاحظتِ زيادة واضحة في كمية الشعر المتساقط أثناء التمشيط أو الاستحمام، خاصة إن استمر الأمر لأسابيع، فهذه علامة إنذار. التساقط الزائد في الشتاء قد يدل على ضعف البصيلات أو نقص عناصر غذائية مهمة.



2. فقدان اللمعان والحيوية

الشعر الصحي يعكس الضوء ويبدو حيًا. أما الشعر المكتئب فيكون باهت اللون، خاليًا من اللمعان، حتى بعد الغسل أو استخدام الزيوت. استمرار هذه الحالة يعني أن الشعر فقد قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.



3. جفاف شديد لا يتحسن بالترطيب العادي

عندما يصبح الشعر خشن الملمس، متشابكًا بسهولة، ولا يتحسن باستخدام البلسم أو الزيوت المعتادة، فهذه علامة على تلف عميق في الطبقة الخارجية للشعرة.



4. تقصف وتكسر سريع

التقصف في الأطراف أمر شائع، لكن إذا لاحظتِ تكسر الشعر من المنتصف أو ظهور شعيرات قصيرة غير متساوية، فهذا يدل على ضعف بنية الشعر، ويحتاج إلى علاج فوري لمنع فقدان الطول والكثافة.



5. حكة مستمرة أو قشرة شديدة في فروة الرأس

فروة الرأس هي أساس صحة الشعر. الحكة الشديدة، القشرة المتكررة، أو الشعور بالشد والجفاف المزعج علامات تدل على اختلال توازن الفروة، وقد تؤدي إلى تساقط الشعر إن لم تُعالج.



6. بطء نمو الشعر

إذا شعرتِ أن شعرك لا يطول كما كان، أو توقف نموه لفترة طويلة، فقد تكون البصيلات في حالة خمول نتيجة الإرهاق أو سوء التغذية أو ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس.



7. تغيّر ملمس الشعر بشكل مفاجئ

تحول الشعر من ناعم إلى خشن، أو من مرن إلى هش، دون سبب واضح مثل صبغات أو حرارة، يعد من علامات الاكتئاب الشتوي للشعر.

مشروبات عشبية تقوي الشعر

متى يصبح العلاج الفوري ضرورة؟

يصبح التدخل السريع ضروريًا إذا:

استمرت الأعراض أكثر من شهر.

اجتمع أكثر من عرض في نفس الوقت (تساقط + جفاف + حكة).

أثر ذلك على حالتك النفسية وثقتك بنفسك.

لم تنجح العناية المنزلية البسيطة في تحسين الحالة.



خطوات أولية لعلاج الشعر المكتئب



العلاج لا يعني دائمًا الذهاب للطبيب فورًا، لكن يتطلب وعيًا واستجابة سريعة:

التوقف عن استخدام الماء الساخن جدًا.

تقليل أدوات التصفيف الحرارية.

الاهتمام بالترطيب العميق باستخدام ماسكات طبيعية.

تدليك فروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية.

تحسين التغذية وزيادة شرب الماء.

منح الشعر فترات راحة دون شد أو تسريحات قاسية.



الجانب النفسي وصحة الشعر

من المهم الإشارة إلى أن الحالة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في صحة الشعر. التوتر، القلق، والاكتئاب الموسمي قد ينعكس مباشرة على فروة الرأس ودورة نمو الشعر. لذلك، العناية بالنفس والراحة النفسية جزء لا يتجزأ من علاج الشعر المكتئب.



الشعر المكتئب في الشتاء ليس مجرد مشكلة جمالية عابرة، بل رسالة من الجسم تحتاج إلى انتباه. تجاهل العلامات التحذيرية قد يؤدي إلى تساقط مزمن وضعف دائم في الشعر. بالمقابل، الاستجابة المبكرة والعناية الواعية يمكن أن تعيد للشعر حيويته وقوته حتى في أقسى فصول السنة. استمعي لشعرك، فهو يعكس صحتك الداخلية أكثر مما تتخيلين.

