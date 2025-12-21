أفضل ماسكات شتوية، لعلاج الشعر الجاف والمتقصف

18 حجم الخط

ماسكات شتوية للشعر الجاف والمتقصف، مع حلول فصل الشتاء، تتعرض فروة الرأس والشعر للكثير من العوامل التي تسبب الجفاف والتقصف، مثل انخفاض درجات الحرارة، الهواء البارد، الرياح الجافة، والتعرض للدفايات أو المدافئ داخل المنزل.

هذه العوامل تجعل الشعر أكثر هشاشة ويؤدي إلى فقدان لمعانه الطبيعي.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر في الشتاء تتطلب اهتمامًا أكبر من بقية الفصول، خاصة للشعر الجاف والمتقصف.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن استخدام الماسكات الطبيعية تضمن ترطيب الشعر وتقويته من الجذور حتى الأطراف، ويحد من تكسره وتقصفه.

بالإضافة إلى ذلك، اتباع العادات الصحية مثل الحماية من البرد، تناول الغذاء المتوازن، والابتعاد عن الممارسات الضارة مثل الماء الساخن والتسريحات المشدودة، يساهم بشكل كبير في الحفاظ على شعر صحي وناعم خلال فصل الشتاء.





أسباب جفاف الشعر في الشتاء

وأوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن الشعر الجاف في الشتاء يحدث بسبب فقدان الرطوبة الطبيعية التي يحتاجها الشعر للحفاظ على مرونته ولمعانه. ومن أبرز الأسباب:



الهواء البارد والجاف: يقلل من إفراز الزيوت الطبيعية من فروة الرأس.

الحمامات الساخنة المتكررة: الماء الساخن يجفف الشعر ويضعف أطرافه.

التعرض للحرارة المباشرة: مجففات الشعر والمدافئ تسبب جفاف الشعر.

نقص التغذية: عدم تناول العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتين والفيتامينات يؤثر على صحة الشعر.



ماسكات طبيعية للشعر الجاف والمتقصف

وتقدم خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من الماسكات الطبيعية التي تعالج جفاف وتقصف الشعر.



1. ماسك زيت الزيتون والعسل

يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا للشعر ويعيد له الحيوية، بينما يساعد العسل على ترطيب الشعر وتغذيته.

المكونات:

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل طبيعي

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي المزيج على الشعر من فروة الرأس وحتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

هذا الماسك يمنح الشعر لمعانًا ويقلل من التكسر والتقصف.



2. ماسك الأفوكادو والزبادي

الأفوكادو غني بالدهون الطبيعية والفيتامينات مثل فيتامين E وB، وهو مثالي للشعر الجاف.

المكونات:

نصف حبة أفوكادو مهروسة

ملعقتان كبيرتان زبادي

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقيه على الشعر لمدة 25-30 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر والشامبو اللطيف.

هذا الماسك يغذي الشعر ويزيد من مرونته، ويمنحه ملمسًا ناعمًا.



3. ماسك الموز وزيت جوز الهند

الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات التي تقوي الشعر، وزيت جوز الهند يساعد على ترطيبه بعمق.

المكونات:

موزة مهروسة

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر والشامبو المعتدل.

هذا الماسك مثالي للشعر المتقصف ويعيد إليه الحيوية واللمعان الطبيعي.



4. ماسك البيض وزيت الزيتون

البيض مصدر غني بالبروتين الذي يقوي الشعر ويحد من التساقط.

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة الاستخدام:

اخفقي البيضة وأضيفي إليها الزيت.

ضعي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الشعر بالشامبو والماء البارد قليلًا للحفاظ على البروتين.

هذا الماسك يعالج الشعر الجاف ويقويه من الجذور.



5. ماسك الحليب والعسل

الحليب يحتوي على بروتين الكازين الذي يغذي الشعر، والعسل يرطبه ويحافظ على نعومته.

المكونات:

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

هذا الماسك مثالي لاستخدامه مرتين أسبوعيًا لتعزيز ترطيب الشعر وحمايته من التقصف.

علاج الشعر الجاف



نصائح للحفاظ على صحة الشعر في الشتاء

تجنب الماء الساخن جدًا عند غسل الشعر، لأنه يزيد من جفاف الشعر.

استخدام شامبو وبلسم مرطب يناسب الشعر الجاف.

تغطية الشعر عند الخروج في البرد والرياح بقبعة أو وشاح من القطن.

قص الأطراف بانتظام للتخلص من الشعر المتقصف.

الابتعاد عن التسريحات المشدودة التي تزيد من تكسر الشعر.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل البيض، المكسرات، الخضروات الورقية، والأسماك الدهنية.

