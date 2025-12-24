18 حجم الخط

أسباب تساقط الشعر في الشتاء وطرق علاجه بالغذاء، في فصل الشتاء تلاحظ كثير من النساء زيادة ملحوظة في تساقط الشعر، وهو أمر يثير القلق والانزعاج، خاصة مع تغيّر الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

ورغم أن تساقط الشعر قد يحدث على مدار العام، إلا أن الشتاء يُعد من أكثر الفصول التي تتفاقم فيها المشكلة نتيجة مجموعة من العوامل البيئية والغذائية والنفسية.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن تساقط الشعر في الشتاء مشكلة شائعة لكنها غالبًا مؤقتة ويمكن السيطرة عليها. فهم الأسباب هو الخطوة الأولى للعلاج، بينما يُعدّ الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن حجر الأساس للحفاظ على شعر صحي وقوي خلال فصل الشتاء.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة تيفني، أسباب تساقط الشعر في الشتاء بشكل مبسّط، ثم نوضح طرق علاجه والحدّ منه من خلال التغذية السليمة.



أسباب تساقط الشعر في فصل الشتاء

1. جفاف فروة الرأس

انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، مع التعرض للهواء البارد خارج المنزل والهواء الجاف الناتج عن أجهزة التدفئة داخل البيوت، يؤدي إلى جفاف فروة الرأس. هذا الجفاف يضعف بصيلات الشعر ويجعلها أكثر عرضة للتكسر والتساقط، كما قد يصاحبه قشرة وحكة تزيد من المشكلة.



2. قلة شرب الماء

في الشتاء يقل شعورنا بالعطش مقارنة بالصيف، ما يجعل كثيرًا من الأشخاص لا يحصلون على كفايتهم من الماء. نقص السوائل يؤثر مباشرة على صحة الشعر، لأن الشعر يحتاج إلى ترطيب داخلي مستمر ليبقى قويًا ومرنًا.



3. نقص الفيتامينات والمعادن

النظام الغذائي في الشتاء قد يفتقر إلى بعض العناصر المهمة لصحة الشعر، مثل:

الحديد

الزنك

فيتامين د

فيتامينات ب المركبة

نقص هذه العناصر يُضعف نمو الشعر ويؤدي إلى زيادة تساقطه.



4. ارتداء القبعات والأوشحة لفترات طويلة

القبعات والأوشحة الصوفية قد تحتك بالشعر وتسبب تكسره، كما أنها قد تمنع تهوية فروة الرأس، مما يزيد من إفراز الدهون أو التعرّق، ويؤثر سلبًا على بصيلات الشعر.

5. قلة التعرّض للشمس

أشعة الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين د، الضروري لنمو الشعر وتقوية بصيلاته. في الشتاء تقل ساعات التعرّض للشمس، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم، وبالتالي زيادة تساقط الشعر.

6. التوتر والضغط النفسي

فصل الشتاء يرتبط أحيانًا بتقلبات مزاجية، وقلة الحركة، وزيادة الشعور بالخمول أو الاكتئاب الموسمي. التوتر النفسي يؤثر بشكل مباشر على دورة نمو الشعر وقد يؤدي إلى تساقطه بكثرة.



علاج تساقط الشعر في الشتاء بالغذاء

الغذاء يلعب دورًا محوريًا في تقوية الشعر من الداخل، وهو خط الدفاع الأول ضد التساقط. فيما يلي أهم الأطعمة والعناصر الغذائية التي تساعد في علاج تساقط الشعر في الشتاء:

1. البروتين: أساس بناء الشعر

الشعر يتكون أساسًا من البروتين (الكيراتين)، لذلك فإن نقص البروتين يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

مصادر البروتين المفيدة:

البيض

اللحوم الحمراء باعتدال

الدجاج

الأسماك

البقوليات مثل العدس والفول

الزبادي واللبن



2. الحديد لمقاومة تساقط الشعر

نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر، خاصة لدى النساء.

أطعمة غنية بالحديد:

السبانخ

الكبدة

العدس

الحمص

البنجر

ويُفضل تناول هذه الأطعمة مع مصدر لفيتامين سي (مثل الليمون أو البرتقال) لتحسين امتصاص الحديد.



3. فيتامين د لتعزيز نمو الشعر

فيتامين د يساعد على تنشيط بصيلات الشعر الخاملة.

مصادره الغذائية:

صفار البيض

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين

الحليب المدعم

مع الحرص على التعرّض لأشعة الشمس ولو 10–15 دقيقة يوميًا.



4. الأوميجا 3 لترطيب الشعر

الأحماض الدهنية أوميغا 3 تساهم في ترطيب فروة الرأس وتقليل الالتهابات.

مصادرها:

الجوز

بذور الكتان

بذور الشيا

الأسماك



5. فيتامينات ب المركبة

تلعب دورًا مهمًا في تقوية الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

مصادرها:

الحبوب الكاملة

الشوفان

المكسرات

الموز

الخميرة الغذائية



6. الزنك لتقوية البصيلات

الزنك يساعد على إصلاح أنسجة الشعر والحفاظ على الغدد الدهنية حول البصيلات.

أطعمة غنية بالزنك:

بذور القرع

السمسم

المكسرات

البيض

تساقط الشعر، فيتو



نصائح غذائية إضافية للحد من تساقط الشعر شتاءً

شرب ما لا يقل عن 6–8 أكواب ماء يوميًا حتى في الطقس البارد.

تقليل السكريات والأطعمة المصنعة لأنها تضعف امتصاص الفيتامينات.

الإكثار من الخضروات الورقية والفواكه الموسمية.

الانتظام في تناول الوجبات وعدم إهمال الإفطار.

يمكن استشارة طبيب لإجراء تحاليل في حال استمر التساقط بشكل ملحوظ.

ومع الاهتمام بالتغذية السليمة ونمط الحياة الصحي، يمكن تقليل تساقط الشعر واستعادة حيويته ولمعانه بشكل ملحوظ.

