نصائح لحماية شعرك من التلف تحت الحجاب أو الكاب في الشتاء

كيف تحمين شعرك من التلف، تحت الحجاب أو الكاب في الشتاء؟، في فصل الشتاء، تعاني كثير من النساء من مشكلات متزايدة في صحة الشعر، خصوصًا من ترتدي الحجاب أو الكاب لفترات طويلة خلال اليوم.





فبرودة الطقس، مع الاحتكاك المستمر، وقلة التهوية، والرطوبة المحبوسة تحت غطاء الرأس، كلها عوامل تؤدي إلى جفاف الشعر، وتقصفه، وضعف بصيلاته، وظهور القشرة والحكة.



ومع أن الحجاب والكاب يحميان من البرد والعوامل الخارجية، إلا أن إهمال العناية الصحيحة بالشعر تحتهما قد يحوّلهما إلى سبب مباشر لتلف الشعر.





طرق الحفاظ على شعرك من التلف تحت الحجاب والكاب

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل هبه محمد، بشكل عملي ومتكامل أهم الخطوات التي تساعدك على حماية شعرك من التلف تحت الحجاب أو الكاب خلال فصل الشتاء، والحفاظ على صحته ولمعانه.



أولًا: اختيار خامة الحجاب أو الكاب المناسبة

تلعب الخامة دورًا أساسيًا في صحة الشعر. الأقمشة الصناعية الخشنة مثل البوليستر والنايلون تزيد من احتكاك الشعر، مما يؤدي إلى تكسره وتساقطه على المدى الطويل.

يُفضل في الشتاء اختيار أقمشة ناعمة وقطنية أو مبطنة من الداخل بخامات لطيفة على الشعر. كما يُنصح باستخدام قبعة قطنية خفيفة (بونيه) أسفل الحجاب أو الكاب، فهي تمتص العرق، وتقلل الاحتكاك المباشر، وتسمح بتهوية فروة الرأس نسبيًا.

ثانيًا: تجفيف الشعر جيدًا قبل ارتداء الحجاب أو الكاب

من أكثر الأخطاء شيوعًا ارتداء الحجاب أو الكاب على شعر مبلل أو رطب، خاصة في الشتاء. هذه العادة تؤدي إلى حبس الرطوبة داخل فروة الرأس، مما يخلق بيئة مثالية لظهور الفطريات والقشرة، كما يضعف جذور الشعر ويسبب تساقطه. احرصي دائمًا على تجفيف شعرك تمامًا قبل تغطيته، سواء بالهواء الطبيعي أو باستخدام مجفف الشعر بدرجة حرارة معتدلة، مع تجنب الحرارة المرتفعة التي تزيد من جفاف الشعر.

ثالثًا: العناية بفروة الرأس خلال الشتاء

صحة الشعر تبدأ من فروة الرأس. في الشتاء، تميل الفروة إلى الجفاف بسبب قلة شرب الماء، والتعرض للهواء البارد، وغسل الشعر بالماء الساخن. لذلك من المهم تدليك فروة الرأس بلطف مرة أو مرتين أسبوعيًا بزيوت طبيعية مناسبة مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو. هذا التدليك ينشط الدورة الدموية، ويغذي بصيلات الشعر، ويقلل من الحكة والجفاف.

رابعًا: تقليل ربط الشعر بإحكام

ربط الشعر بشدة تحت الحجاب أو الكاب، سواء في شكل كعكة مشدودة أو ذيل حصان ضيق، يزيد من ضغط الشعر على فروة الرأس ويؤدي إلى ضعف الجذور وتكسر الشعر، خاصة مع الاحتكاك المستمر. يُفضل اعتماد تسريحات بسيطة وفضفاضة، مثل الضفيرة الخفيفة أو الكعكة غير المشدودة، مع تغيير مكان الربط يوميًا لتجنب الضغط المستمر على نفس المنطقة.

أسباب تلف شعرك

خامسًا: استخدام منتجات العناية المناسبة لفصل الشتاء

يحتاج الشعر في الشتاء إلى ترطيب مضاعف. احرصي على استخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات قدر الإمكان، مع بلسم غني بالمرطبات الطبيعية. كما يُنصح باستخدام كريمات أو سيرومات خفيفة لترطيب أطراف الشعر قبل ارتداء الحجاب أو الكاب، مع تجنب وضع المنتجات مباشرة على فروة الرأس حتى لا تسد المسام.

سادسًا: تهوية الشعر يوميًا

على الرغم من برودة الطقس وضيق الوقت، فإن تهوية الشعر يوميًا ضرورية للحفاظ على صحته. عند العودة إلى المنزل، اتركي شعرك مكشوفًا لبعض الوقت حتى يتنفس وتزول الرطوبة والحرارة المحتبسة. هذه الخطوة البسيطة تقلل بشكل كبير من فرص ظهور القشرة والروائح غير المرغوبة، وتساعد على استعادة توازن فروة الرأس.

سابعًا: التغذية السليمة وشرب الماء

لا تكتمل العناية بالشعر دون الاهتمام بالتغذية. في الشتاء، يقل شرب الماء، مما ينعكس سلبًا على صحة الشعر. احرصي على شرب كميات كافية من الماء، وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات الورقية، والمكسرات، والبقوليات، والبروتينات. هذه العناصر تقوي الشعر من الداخل وتزيد من مقاومته للتلف.

ثامنًا: التقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية

كثرة استخدام المكواة والسيشوار في الشتاء تؤدي إلى مضاعفة جفاف الشعر، خاصة مع ارتداء الحجاب أو الكاب لفترات طويلة. حاولي تقليل استخدام هذه الأدوات قدر الإمكان، واعتمدي على التصفيف الطبيعي. وعند الحاجة، استخدمي واقيًا حراريًا، واحرصي على أن تكون درجة الحرارة معتدلة.

