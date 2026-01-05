أخطاء تقعين فيها عند العناية بـ الشعر في الشتاء، حاولي تجنبها

18 حجم الخط

أخطاء تقعين فيها عند العناية بالشعر في الشتاء، مع دخول فصل الشتاء، تتغير احتياجات الشعر بشكل ملحوظ، فبرودة الطقس، وجفاف الهواء، وكثرة التعرض للدفايات والمياه الساخنة، كلها عوامل تضعف الشعر وتجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف والتساقط.





ورغم حرص كثير من النساء على العناية بشعرهن، إلا أن بعض العادات الخاطئة الشائعة قد تزيد المشكلة سوءًا دون أن نشعر.



أشارت خبيرة التجميل هبه محمد، أن هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها خلال العناية بالشعر في الشتاء التي تضعفه دون أن نشعر، والتي يجب الإنتباه لها.



أخطاء تقع فيها النساء عند العناية بالشعر في الشتاء

في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، أهم الأخطاء التي تقع فيها النساء عند العناية بالشعر في الشتاء، ولماذا يجب تجنبها، مع توضيح البدائل الصحيحة.



1. الإكثار من غسل الشعر بالماء الساخن

من أكثر الأخطاء انتشارًا في الشتاء هو غسل الشعر بالماء الساخن جدًا، ظنًا أنه يمنح إحساسًا بالدفء والراحة. لكن الحقيقة أن الماء الساخن يجرّد فروة الرأس من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى جفاف الشعر، زيادة الهيشان، وضعف البصيلات. كما أن فروة الرأس الجافة قد تفرز دهونًا زائدة كنوع من التعويض، فتظهر القشرة والحكة.

الصحيح: استخدام ماء فاتر يميل للدفء، وإنهاء الشطف بماء فاتر أو مائل للبرودة لتحفيز الدورة الدموية وغلق مسام الشعر.



2. تجاهل ترطيب الشعر بعمق

في الشتاء، يقل إفراز الزيوت الطبيعية، ويزداد فقدان الرطوبة بسبب الهواء الجاف، ومع ذلك تتجاهل بعض النساء استخدام الماسكات أو الزيوت بحجة أن الشعر “لا يحتاج”. هذا خطأ شائع يؤدي إلى شعر باهت، متقصف، وسهل التكسر.

الصحيح: إدخال ماسك مرطب مرة أسبوعيًا على الأقل، سواء كان طبيعيًا (مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الأفوكادو، العسل) أو منتجًا مناسبًا لنوع الشعر.



3. الخروج بالشعر المبلل

كثيرات يغسلن شعرهن ويخرجن فورًا في الطقس البارد دون تجفيفه جيدًا، وهذا يعرض فروة الرأس لبرودة شديدة قد تؤدي إلى ضعف البصيلات، زيادة التساقط، والصداع أحيانًا.

الصحيح: تجفيف الشعر جيدًا قبل الخروج، ويفضل التجفيف الطبيعي أو باستخدام هواء دافئ خفيف دون حرارة عالية.



4. الإكثار من استخدام السيشوار والمكواة

في الشتاء، تلجأ النساء للأدوات الحرارية بشكل أكبر لتجفيف الشعر بسرعة أو لتصفيفه، لكن الاستخدام المتكرر للحرارة العالية يسبب تلف طبقة الكيراتين الطبيعية، ويزيد الجفاف والتقصف.

الصحيح: تقليل استخدام الحرارة قدر الإمكان، واستخدام واقٍ حراري عند الضرورة، مع ضبط الأجهزة على حرارة متوسطة.



5. إهمال فروة الرأس

التركيز فقط على أطراف الشعر وتجاهل فروة الرأس من الأخطاء الكبيرة. فروة الرأس في الشتاء قد تعاني من الجفاف أو القشرة أو ضعف الدورة الدموية، وكل ذلك ينعكس مباشرة على صحة الشعر.

الصحيح: تدليك فروة الرأس بزيوت طبيعية خفيفة مرة أو مرتين أسبوعيًا، مثل زيت اللوز أو زيت الخروع المخفف، لتحفيز النمو وتحسين التغذية.



العناية بالشعر شتاءا

6. ارتداء القبعات والأوشحة بطريقة خاطئة

ارتداء القبعات الصوفية أو لف الشعر بالأوشحة بشكل مباشر قد يسبب احتكاكًا يؤدي إلى تقصف الشعر وتكسره، خاصة عند استخدام خامات خشنة.

الصحيح: اختيار خامات قطنية أو مبطنة من الداخل، وربط الشعر برفق دون شده بقوة قبل ارتداء القبعة.



7. عدم قص أطراف الشعر بانتظام

تظن بعض النساء أن الشتاء ليس وقتًا مناسبًا لقص الشعر، فيتركن الأطراف التالفة دون عناية، مما يؤدي إلى امتداد التقصف لأعلى الشعرة.

الصحيح: قص أطراف الشعر كل 6–8 أسابيع، حتى لو كان القص بسيطًا، للحفاظ على صحة الشعر وشكله.



8. استخدام شامبو غير مناسب لفصل الشتاء

الاستمرار في استخدام نفس الشامبو الصيفي في الشتاء خطأ شائع، فالشامبوهات القوية قد تزيد الجفاف وتضعف الشعر.

الصحيح: اختيار شامبو لطيف، خالٍ من الكبريتات القاسية، ويفضل أن يكون مخصصًا للشعر الجاف أو المتضرر.



9. إهمال شرب الماء والتغذية

العناية الخارجية وحدها لا تكفي، ومع قلة شرب الماء في الشتاء، يظهر أثر الجفاف على الشعر بسرعة. كما أن نقص الفيتامينات والمعادن يزيد التساقط.

الصحيح: الحرص على شرب الماء بانتظام، وتناول أطعمة غنية بالحديد، الزنك، الأوميغا 3، والفيتامينات، مثل المكسرات، الخضروات الورقية، والبيض.



10. النوم بالشعر مكشوفًا أو مبللًا

النوم بالشعر المبلل أو الاحتكاك بوسادة قطنية خشنة يسبب تقصفًا وهيشانًا ملحوظًا.

الصحيح: تجفيف الشعر قبل النوم، واستخدام وسادة بغطاء ناعم، ويفضل ربط الشعر برفق أو لفه بطريقة تحميه.



بالانتباه لهذه الأخطاء الشائعة واستبدالها بخطوات بسيطة وصحيحة، يمكن الحفاظ على شعر صحي، قوي، ولامع طوال فصل الشتاء. فالشعر مرآة لصحة المرأة، ويستحق عناية واعية تناسب تغيرات الفصول.

