نحن لسنا للبيع، الحلم الأمريكي يتحطم على شواطئ جرينلاند.. تبعيتها للدنمارك تضمن حمايتها أوروبيا.. والاستيلاء عليها يهدد بقاء الناتو ويعيد العالم إلى الحرب العالمية الثانية

18 حجم الخط

على ألسنة البشر، تتوارى أسماء دول تبدو للبعض وكأنه لا مكان لها على خريطة الكرة الأرضية، بينما تشكل في الواقع كيانات مهمة سياسيا وجيولوجيا واقتصاديا؛ ومن بين تلك الدول جرينلاند والتي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" بضرورة السيطرة عليها لأغراض تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، قبل أن يرد عليه رئيس وزرائها ميوت إيجيدي قائلا: نحن لسنا للبيع!

رفض إيجيدي عرض بلاده للبيع، تبعته تصريحات أقوى من رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، مؤكدة أن سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإسدال الستار على كل الإجراءات الأمنية التي وفرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضافت فريدريكسن لقناة "تي في 2" الدنماركية: "لسنا في وضع نعتقد فيه أنه قد يحدث استيلاء على البلاد بين عشية وضحاها، ولا يمكن مقارنة جرينلاند بفنزويلا".

تهديدات ترامب لن تتعدى أطراف أصابعه

تلك التصريحات المتسارعة تشير إلى أن تهديدات ترامب لن تتعدى أطراف أصابعه؛ حيث تؤكد مبادئ الجغرافيا أنه يتعامل مع "جرينلاند" العظمى، والتي تعد أكبر جزيرة غير قارية على مستوى العالم، وتزيد مساحتها على 2 مليون و166 ألف كيلومترا مربعا، وهي مساحة تعادل دول المملكة المتحدة وإيطاليا واليونان وسويسرا وبلجيكا مجتمعة.

وعلى الرغم من أن المساحة المسكونة في جرينلاند لا تتعدى 20% من أرضها الواقعة بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، إلا أن واقعها الجيولوجي جعلها أرضا لمعادن قيمة مثل الحديد، واليورانيوم، والألومنيوم، والنفط.

تحت جرينلاند مكانة استراتيجية كبيرة

كما تحتوي أراضيها على المعادن الأرضية النادرة وأهمها النيوديميوم، والذي يستخدم بشكل أساسي في صناعة أقوى المغناطيسات الدائمة في المحركات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، والاستخدامات الطبية والعسكرية التي تعتمد على الليزر، والألياف الضوئية، والسبائك المعدنية، مما يجعله حجر الزاوية في التقنيات الحديثة، خاصة في التحول نحو الطاقة النظيفة والإلكترونيات المتقدمة.

المكانة السياسية تجعلها جرينلاند العظمى

أما من الناحية السياسية، فإن جزيرة جرينلاند، التي تشهد في 21 يونيو سنويا نهار يمتد لـ24 ساعة كاملة، ولا يسكنها سوى حوالي 56 ألف شخص، بينهم 19600 شخص يعيشون في العاصمة "نوك"، تتمتع بأهمية سياسية كبيرة؛ فعلى الرغم من أن تلك الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق جزء من قارة أمريكا الشمالية، إلا أنها تعد جزء من أوروبا من الناحية الجيوسياسية؛ حيث تخضع لمملكة الدنمارك؛ ما يمنحها حصانة كبيرة من جانب الناتو؛ وجرى قبولها –بالفعل- كأحد الدول والأقاليم الخارجية ذات الارتباط الخاص بالاتحاد الأوروبي.

ترامب ساخرا: الدنمارك زودت جرينلاند بزلاجة تجرها الكلاب

كعادته، استخدم ترامب لغة ساخرة في مواجهة الدعم الأوروبي المتوقع لـ"جرينلاند"، قائلا: "لنتحدث عن جرينلاند بعد 20 يوما"، في إشارة إلى تخطيط واشنطن للاستيلاء على جرينلاند في المستقبل القريب، معتبرا أن "الاستيلاء عليها مسألة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة حيث تغطيها السفن الروسية والصينية في كل مكان؛ وواشنطن تحتاجها من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من منع ذلك".

كما سخر ترامب من جهود الدنمارك لتعزيز الأمن القومي لجرينلاند، قائلا من داخل نادي الجولف المملوك له في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا: إن "الدنماركيين أضافوا زلاجة تجرها الكلاب إلى ترسانة الإقليم القطبي".

ولم تتوقف التهديدات عند عتبات الرئيس الأمريكي، بل امتدت إلى دائرته القريبة، حيث صرح وزير خارجيته ماركو روبيو عند سؤاله عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء عسكري للسيطرة على جرينلاند، قائلا: "الأمر متروك للآخرين لتفسير ما تعنيه العملية العسكرية في فنزويلا بالنسبة لجرينلاند؛ وعليهم أن يقرروا ذلك بأنفسهم، ونحن بحاجة إلى جرينلاند بالتأكيد، حيث نحتاجها لأغراض دفاعية، خاصة أنها محاطة بسفن روسية وصينية".

تنافس عسكري روسي أوروبي في القطب الشمالي

استثمرت روسيا بشكل كبير في وجودها العسكري في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة؛ حيث تستضيف قاعدتها الجوية في أقصى الشمال في ناجور سكوي على الساحل الشمالي لسيبيريا قاذفات استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية وأنظمة صواريخ ومراقبة.

وتجوب الغواصات النووية الروسية بحار القطب الشمالي، في حين تعمل أسطول متنام من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية على إظهار قوة الكرملين في جميع أنحاء المنطقة؛ فيما أجرت الصين وروسيا تدريبات عسكرية مشتركة في القطب الشمالي وفق "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا".

يقدر عدد سكان جرينلاند بحوالي 56 ألف نسمة

كما أعلنت كوبنهاجن في ديسمبر 2024 عن خطط للاستثمار في طائرات استطلاع بدون طيار جديدة وسفينتين جديدتين وأفراد إضافيين، إلى جانب تحديث قاعدة جوية قائمة لاستيعاب طائرات مقاتلة من طراز إف-35. ولم يجر تحديد التكلفة الدقيقة بعد، لكن الحكومة قالت إنها ستنفق حوالي 1.5 مليار دولار على الأقل لتنفيذ ذلك.

تواجد صيني نشط

في عام 2018، أصدرت الصين كتابا أبيض يعرض بالتفصيل استراتيجيتها في القطب الشمالي، بما في ذلك اعتزامها بناء "طريق الحرير القطبي"، بالتوازي مع استثماراتها في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق في مناطق أخرى. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لجأت جرينلاند إلى شركات التعدين الصينية للاستثمار؛ وعلى الرغم من تراجع النشاط الصيني في الجزيرة، إلا أن بكين تبقى أكبر شريك تجاري لجرينلاند.

لماذا جرينلاند؟

منذ نهاية الحرب الباردة، كانت منطقة القطب الشمالي بشكل عام منطقة للتعاون الدولي؛ ومع ذلك، فإن تغير المناخ، والتنافس على الموارد، والعسكرة المتزايدة أثارت التوترات الجيوسياسية في المنطقة على مدى العقد الماضي.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 إلى تشتيت علاقاتها مع الدول السبع الأخرى في القطب الشمالي (كندا، ومملكة الدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، والسويد، والولايات المتحدة) ودفع فنلندا والسويد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في عامي 2023 و2024 على التوالي.

ونتيجة لذلك، أصبحت جميع دول القطب الشمالي، باستثناء روسيا، أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الأهمية الإجمالية للقطب الشمالي، بما في ذلك جرينلاند، التي تشكل افتراضيًا جزءًا من التحالف عبر مملكة الدنمارك بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.