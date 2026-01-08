في لفتة إنسانية، وزير الثقافة يترجل عن المسرح لتكريم الشاعر الكبير أحمد درويش (فيديو)

18 حجم الخط

ترجل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن المسرح لينزل بين الجمهور لتكريم الشاعر الكبير الدكتور أحمد إبراهيم درويش الحائز على جائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب في مجال الآداب.

وكان ذلك لعدم قدرة الشاعر أحمد درويش على الصعود إلى المسرح لتسلم تكريمه في "عيد الثقافة" بدورته الثانية، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، والذي قابله الجمهور بحفاوة شديد تقديرا لقامة الشاعر أحمد درويش الكبيرة.

تكريم الرموز بعيد الثقافة الثاني

وكرم "هنو" خلال احتفالية عيد الثقافة رموز الفن والثقافة المصرية بالمجالات المختلفة، بالإضافة للحاصلين على جوائز الدولة في فروعها المختلفة: جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة التفوق، وجائزة الدولة التشجيعية، إلى جانب تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي أسهمت بإبداعاتها وجهودها في إثراء الحراك الثقافي والفني والأدبي في مصر.

هذا بجانب المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا في العام الماضي وكان منهم: الدكتور محمد صابر عرب، واسم الراحل لطفي لبيب، واسم الكاتب والناشر محمد هاشم، محمد عبد المطلب، والكاتب صنع الله إبراهيم، الأديب مصطفى نصر، السيناريست هناء عطية، داوود عبد السيد، ومحمد عبد المطلب، وتسلم عنهم ذووهم وقرناؤهم وأبناؤهم الجوائز في أجواء يملؤها الفخر والحزن في ذات الوقت.

بينما تم تكريم عدد من المبدعين الذين ما زالوا يثرون الحياة الثقافية بفنهم وإبداعهم في مختلف المجالات، وكان منهم الكاتب الصحفي إيهاب الملاح، والفنان الكبير حسين فهمي، والدكتورة درية شرف الدين، والدكتور سعيد شيمي، الدكتور سعيد المصري، الروائي سمير الفيل، الفنانة سهير المرشدي، الكاتب الصحفي سيد محمود، الكاتب مصطفي عبد الله، الشاعر شعبان يوسف، الناقد شوقي يوسف، الناقد طارق الشناوي، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الجواد أبو كف، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، الفنان على الحجار، والفنان مدحت صالح، والفنان القدير عمر خيرت، وفريد زهران، الشاعر محمد بغدادي، الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان محمد عبلة، محمود التميمي.

