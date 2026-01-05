18 حجم الخط

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب

وقال الرئيس أردوغان: تحدثت اليوم مع ترامب بشأن فنزويلا".

وخلال الاتصال الهاتفي حذر الرئيس التركي نظيره الأمريكي دونالد ترامب من انزلاق فنزويلا إلى الفوضى وحالة عدم الاستقرار.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع ترامب: "إن أي انتهاك لسيادة الشعب وأي خرق للقانون الدولي يؤدي إلى تعقيدات خطيرة في النظام الدولي"، مؤكدا أنه "يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار".



أردوغان يحذر ترامب من انزلاق فنزويلا إلى الفوضى

وفي السياق ذاته قال المندوب الصيني بمجلس الأمن، خلال جلسة طارئة اليوم تعليقا على الأوضاع في فنزويلا: ندين بشدة الأعمال غير القانونية الأحادية التي قامت بها الولايات المتحدة.



وأضاف المندوب الصيني في كلمته: واشنطن فضلت نفوذها على التعددية والعمل العسكري على الجهود الدبلوماسية وتصرفها تهديد للسلام والأمن في أمريكا اللاتينية وعلى الصعيد الدولي.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو.

جلسة طائرة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في فنزويلا

وفي هذا السياق قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال جلسة اليوم حول فنزويلا: يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا

وأضاف مندوب روسيا في كلمته: ندين العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي وندعو للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وتابع: نتضامن مع الشعب الفنزويلي في مواجهة العدوان الأمريكي ونأمل أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين.



واستطرد: لا يمكن أن تعين الولايات المتحدة نفسها قاضيا يملك الحق للتدخل في أي دولة وعلى المجتمع الدولي توحيد صفوفه لرفض الإجراءات الأمريكية في فنزويلا.

وفي السياق ذاته قالت مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن الدولي في كلمتها خلال جلسة المجلس حول الوضع في فنزويلا: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان المدنيين

وأضافت مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض التهديدات المباشرة وفقا للقانون الدولي والإجراءات الأحادية تزيد من حالات انعدام الأمن بالمنطقة

