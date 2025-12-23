الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قادة أوروبا يعلنون تضامنهم مع الدنمارك بعد تهديد ترامب الأخير بضم جرينلاند

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أعرب قادة أوروبيون عن تضامنهم مع الدنمارك بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خططه لضم جرينلاند، مبررًا ذلك بحاجات الأمن القومى، وهو ما أثار قلق بروكسل بشأن سيادة الإقليم.

تحرك أمريكي جديد تجاه جرينلاند

وجاء التحرك الأمريكي بعد عام من إعلان ترامب الأول عن نيته دمج جرينلاند في الأراضي الأمريكية، حيث عيّن الرئيس الأميركي جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى الإقليم، مؤكدًا أن الهدف هو الأمن القومي وليس الموارد الطبيعية"، وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى جرينلاند للأمن القومي، وليس للمعادن أو النفط.. إذا نظرت إلى جرينلاند، هناك سفن روسية وصينية في كل مكان، لذا نحتاج إليها من أجل الحماية".. وانتقد ترامب الدنمارك لما وصفه بتجاهلها الإقليم قائلا: لم ينفقوا أي أموال، ولا يوجد حماية عسكرية، يقولون إن الدنمارك وصلت هناك قبل 300 عام بالقوارب – نحن كنا هناك أيضًا بالقوارب، وسنتعامل مع الأمر.

ردود أوروبية رافضة

ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو على إعلان ترامب بالتأكيد على دعمهم لسيادة الدنمارك على جرينلاند.. وقالا: "جرينلاند تنتمي لشعبها، والدنمارك هي الضامن، أرفع صوتي مع الأوروبيين للتعبير عن تضامننا الكامل".

السلامة الإقليمية والسيادة مبادئ أساسية للقانون الدولي

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "السلامة الإقليمية والسيادة مبادئ أساسية للقانون الدولي"، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن احترام السيادة هو أمر جوهري للاتحاد الأوروبي ولكافة دول العالم، مؤكدًا أن الأمن في القطب الشمالي أولوية للتعاون مع الحلفاء والشركاء.

ويأتي ذلك في وقت يشترك فيه كل من الولايات المتحدة والدنمارك كأعضاء في حلف الناتو، الذي يضمن الدفاع المشترك حال تعرض أي عضو لهجوم، وهو مبدأ لم يُختبر بعد في حال نزاع بين أعضاء على أراضٍ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدنمارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروكسل دمج جرينلاند في الأراضي الأمريكية

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي عن تعيين ترامب مبعوثا لجرينلاند: الحفاظ على سلامة الدنمارك وسيادتها أمر أساسي

وزير خارجية الدنمارك: تعيين مبعوث خاص إلى جرينلاند يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالجزيرة

«توروب» وجهازه المعاون يغادرون إلى الدنمارك في إجازة قصيرة

بقيمة 220 مليون دولار، الدنمارك تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ملكة الدنمارك للسيسي: نتطلع لتعزيز الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصري

تعزيز التعاون التجاري وإعادة إعمار غزة يتصدران لقاء السيسي وملكة الدنمارك (صور)

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads