رئيس وزراء جرينلاند يرد على تهديدات ترامب: «لسنا فنزويلا»

جرينلاند، في ردّ لافت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبة بلاده في ضمّ جزيرة جرينلاند، أكد رئيس وزراء جرينلاند أن بلاده لا تُشبه فنزويلا أو حالات التدخل التي تحدث في دول أخرى، وأن مصير الإقليم سيُحسم على أرضه وبما يحترم القانون الدولي والسيادة الوطنية.



رغبة ترامب في السيطرة على جرينلاند

عاد الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرًا إلى تأكيد رغبة بلاده في ضمّ جرينلاند، مستشهدًا بأسباب أمنية واستراتيجية عقب العملية الأمريكية في فنزويلا التي أدّت إلى اعتقال زعيمها، مما أثار جدلًا واسعًا في الدوائر السياسية الأوروبية والدنماركية.



ترامب قال إن الولايات المتحدة “بحاجة إلى جرينلاند بكل تأكيد” لأسباب تتعلق بالأمن والدفاع القومي، وهو ما أعاد إحياء نقاش ضمّ الإقليم إلى النفوذ الأمريكي.



ردّ رئيس وزراء جرينلاند على تهديدات ترامب: كفى تدخلًا

وعلّق رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن بشكل حاد على تصريحات ترامب، قائلًا إن الحديث عن ضمّ جرينلاند أو ربطها بفنزويلا هو “غير مقبول” ويمثّل عدم احترام لسيادة شعب جزيرته.



نيلسن قال في منشور رسمي:«لا مزيد من الضغوط، لا مزيد من التلميحات، لا مزيد من أوهام الضم. نحن شعب وبلد وديمقراطية يجب احترامها — خاصة من الأصدقاء المقربين».



كما شدّد على أن قرارات مستقبل الإقليم تُتّخذ على أراضي جرينلاند نفسها وليس من خارجه.

وجددت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، اليوم الاثنين، تحذيرها من أن كل شيء سينتهي، إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

