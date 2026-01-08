الشيوخ الأمريكي يوافق على منع ترامب من القيام بأي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض من الكونجرس

18 حجم الخط

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، على قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يخشى أن تتحول عملية فنزويلا إلى "كارثة" شبيهة بعملية تحرير الرهائن الأمريكيين في إيران عام 1980، التي انتهت بفشل ذريع وأثّرت بقوة على إدارة جيمي كارتر.

لقاء ترامب مع صحيفة نيويورك تايمز

وأشار ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه تابع تفاصيل تدريب القوات المنفذة للعملية، وصولًا إلى بناء نموذج مطابق بالحجم الحقيقي للموقع داخل منشأة عسكرية في ولاية كنتاكي.

وأكد ترامب أن إشراف الولايات المتحدة على فنزويلا قد يستمر لسنوات مشيرا إلى أن الوقت وحده سيظهر المدة التي تعتزم فيها الولايات المتحدة السيطرة على البلاد.

مدة بقاء أمريكا في فنزويلا

وأضاف ترامب خلال حديثه مع “ نيويورك تايمز” إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة إدارة فنزويلا وأن تستخرج النفط من احتياطاتها الضخمة لسنوات، وأكد أن الحكومة المؤقتة في البلاد وجميع أفرادها من الموالين السابقين لنيكولاس مادورو المسجون الآن «تعطينا كل ما نرى أنه ضروري».

وتابع: سنُعيد بناءها بطريقة مربحة جدًا. سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. نحن نخفض أسعار النفط، وسنعطي أموالًا لفنزويلا، وهي بحاجة إليها بشدة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من قول مسئولين في الإدارة إن الولايات المتحدة تخطط عمليًا لتولي السيطرة على بيع نفط فنزويلا إلى أجل غير محدد، كجزء من خطة من ثلاث مراحل شرحها وزير الخارجية ماركو روبيو لأعضاء في الكونجرس.

وبينما كان مشرّعون جمهوريون داعمين بدرجة كبيرة لإجراءات الإدارة، كرر الديمقراطيون تحذيراتهم من أن الولايات المتحدة تتجه إلى تدخل دولي طويل الأمد دون سلطة قانونية واضحة.

ولم يجب ترامب عن أسئلة حول سبب اعترافه بنائبة مادورو، ديلسي رودريجيز، كزعيمة جديدة لفنزويلا بدلًا من دعم ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة التي قاد حزبها حملة انتخابية ناجحة ضد مادورو في 2024 وفاز مؤخرًا بجائزة نوبل للسلام. ورفض التعليق عندما سُئل إن كان قد تحدث إلى السيدة رودريغيز.

وقال: «لكن ماركو يتحدث معها طوال الوقت»، في إشارة إلى وزير الخارجية. وأضاف ترامب: «سأقول لكم إننا على تواصل دائم معها ومع الإدارة».

كما لم يقدم ترامب أي التزامات بشأن موعد إجراء الانتخابات في فنزويلا، التي كانت لديها تقاليد ديمقراطية طويلة من أواخر خمسينيات القرن الماضي حتى صعود هوغو تشافيز إلى السلطة في 1999.

