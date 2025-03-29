لمواجهة قرارات ترامب، رئيسة وزراء الدنمارك تزور جرينلاند

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، السبت، أنها ستزور جرينلاند من الأربعاء إلى الجمعة "لتعزيز الوحدة" مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي والذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمه إلى بلاده.

وتأتي الزيارة فيما شكلت غرينلاند للتو حكومة ائتلافية جديدة، وغداة إلقاء نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس خطابا في الجزيرة انتقد فيه ما اعتبره تقاعس الدنمارك في حماية الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في بيان: "أتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق والقائم على الثقة بين جرينلاند والدنمارك مع ينس فريدريك نيلسن"، رئيس الوزراء الجديد في جرينلاند.

وأضافت: "لقد شهدت جرينلاند مؤخرا عملية ديمقراطية ناجحة وشكلت حكومة موسعة. من المهم بالنسبة إلي أن أزورها في أقرب وقت وأرحب بالحكومة المقبلة".

وأعلنت 4 من الأحزاب الخمسة الممثلة في برلمان جرينلاند تشكيل حكومة ائتلافية الجمعة.

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