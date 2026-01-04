بعد تهديدات ترامب، 30 ألف جندي كولومبي يتمركزون على الحدود مع فنزويلا

18 حجم الخط

نقلت سي إن إن عن وزير الدفاع الكولومبي قوله إن أكثر من 30 ألف جندي كولومبي يتمركزون على طول حدود البلاد مع فنزويلا.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وتهديداته لكولومبيا.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عليه توخي الحذر بشأن ما وصفه بـ”مصانع الكوكايين” في بلاده.

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بامتلاك مصانع كوكايين

وقال ترامب:“لدى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مصانع كوكايين، وعليه أن يكون حذرًا”، في تصريح يُعد تحذيرًا غير مباشر يعكس استمرار تركيز الإدارة الأمريكية على قضايا المخدرات في المنطقة.

من جانبه قال بيت هيجيست، وزير الحرب: إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استخدام قوتها العسكرية الفتاكة في أي وقت وأي مكان حول العالم، مؤكدًا أن ما جرى في فنزويلا يعكس تفوقًا عسكريًا غير مسبوق.

وفي وقت سابق كشف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عن إبرام صفقة لشراء 17 مقاتلة سويدية من طراز جريبن بقيمة 4.3 مليارات دولار من شركة ساب.

كولومبيا تشتري مقاتلات سويدية

وقال بيترو خلال زيارته قاعدة عسكرية في البلاد: إن هذه الطائرات ستسهم في ردع أي تهديد محتمل ضد كولومبيا، موضحا أن البيئة الجيوسياسية الحالية تشهد اضطرابات قد تفرز مخاطر من اتجاهات غير متوقعة.

وتهدف هذه الخطوة وفقا لبيترو إلى تعزز قدرات سلاح الجو الكولومبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها شراء مقاتلات جديدة من دون الكشف عن العدد أو التكلفة، قبل أن يعلن بيترو تفاصيل الاتفاق رسميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.