التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة الإدمان ببنها: حالات اختناق وتوقف قلبي

حريق مصحة ببنها،
حريق مصحة ببنها، فيتو
كشف التقرير الطبي المبدئي لضحايا حريق مصحة لعلاج الادمان بمدينة بنها  إنه اليوم في الساعة 6 مساء تم استقبال 7 حالات مجهولى الهوية بدون بيانات شخصية، عن طريق سيارات الإسعاف، وتببن من مناظرتها أن جميع الحالات تعاني حالة اختناق ناتج من الحريق 

بعد تفحم الجثث، مفاجأة في الموقف القانوني لمركز الإدمان الذي نشب فيه حريق ببنها

الصحة: إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة والقليوبية والشرقية

التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة الإدمان ببنها 

أوضح التقرير الطبي أن جميع الحالات تعاني  توقف عضلة القلب، ولا يوجد نبض أو تنفس وحالتين منهما بهما حروق من الدرجة الثالثة في النصف الأعلى من الجسم بنسبة 30%، وتم إجراء إنعاش قلبي ورئوى متقدم في محاولة إنقاذ الحالات لمدة ٤٠ دقيقة، ولم يستجب أي منها للإنعاش ما أدى إلى وفاتهم، وبعد التأكد من الوفاة تم نقل جميع الحالات إلى المشرحة لاستكمال باقي الإجراءات.

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية بيانًا رسميًا مساء اليوم، بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخص لها بنطاق المحافظة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح البيان أنه فور ورود البلاغ باندلاع الحريق، تم إخطار قوات الحماية المدنية القليوبيةعلى الفور، والتي انتقلت سريعًا إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المتواجدين.

صحة القليوبية: وفاة 7 وإصابة 11 في حريق مركز علاج الإدمان ببنها


وأضافت المديرية أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل الفوري مع الحالات المصابة، ونقل 11 مصابًا تعرضوا لحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة إلى مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان متأثرين بإصاباتهم، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبًا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بأن المديرية تتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

القاهرة والقليوبية حريق مصحة لعلاج الادمان صحة القليوبية محافظة القليوبية مصحة لعلاج الادمان مستشفي بنها

