محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية لمتابعة مشروعات الرصف وتطوير المحاور بـ 4 مدن

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية شاملة لمتابعة سير العمل في خطة الرصف وتطوير المحاور الحيوية بعدد من مدن المحافظة.



تأتي الخطوة في إطار جهود وحرص محافظة القليوبية على تطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة.

محافظ القليوبية يُجري جولة ميدانية موسعة لمتابعة مشروعات الرصف وتطوير المحاور الجديدة بـ 4 مدن.

شملت الجولة حي غرب شبرا الخيمة تطوير شارع أحمد حلمي ومحيط مستشفى الناس لربط كوبري عبود بمستشفى النيل.

حيث تابع أعمال رصف شارع أحمد حلمي بدءًا من كوبري عبود وحتى مستشفى النيل بطول 1400 متر وعرض 14 مترًا، بالإضافة إلى استكمال الطريق بطول 350 مترًا أمام مستشفى الناس بذات العرض.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من طبقتي الترميم والسطحية في المسافة من أمام مستشفى النيل حتى أسفل كوبري عرابي، مع البدء في استكمال طبقة الترميم وصولًا إلى بنزينة الغاز، مؤكدًا على سرعة الإنجاز لخدمة المترددين على المستشفيات بالمنطقة.

جولة مدينة الخصوص بالقليوبية

وفي مدينة الخصوص، تفقد المحافظ أعمال رصف شارع الرشاح بطول 574 مترًا وعرض 16 مترًا، حيث تم الانتهاء من أعمال القطع وإزالة المخلفات وتشغيل طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء غرف المطر، معلنًا أنه سيتم وضع الطبقة السطحية خلال الأسبوع الجاري، كما تفقد المحافظ منزل مدينة الخصوص أمام مجلس المدينة، حيث تم الانتهاء من دراسة لتطوير مدخل المحور بالكامل تشمل إنشاء ميدان حضاري، وأعمال "لاند سكيب" في الجزيرة الوسطى، وتركيب أرصفة وبلدورات، موجهًا بإعادة تخطيط المنطقة وتوفير أماكن انتظار قانونية للسيارات.

محافظ القليوبية في جولة بقليوب

وانتقل "عطية" إلى مدينة قليوب لمتابعة العمل بشارع الرشاح الذي يمثل محورًا مروريًا حيويًا بطول 700 متر وعرض 20 مترًا، حيث تم تنفيذ أعمال قطع بطول 250 مترًا وعمق 30 سم، مع استمرار أعمال القطع أعلى مصرف إسكندر وإزالة التعديات، ووجه المحافظ بضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ لتجنب غرامات التأخير، مشددًا على أهمية هذا الطريق في تخفيف الضغط المروري عن شوارع المدينة وتحقيق سيولة مرورية كاملة عقب افتتاحه، مع تخصيص أماكن انتظار قانونية.

جولة بالقناطر الخيرية

وفي مدينة القناطر الخيرية، تابع المحافظ استكمال الأعمال بشارع المستشفى المركزي، حيث يجري حاليًا فرش الطبقة الثانية من التربة الزلطية للطريق الذي يبلغ طوله 500 متر، وأشار المحافظ إلى أن هذا الطريق يعد إنشاءً جديدًا بالكامل بعد ردم أحد المصارف، ومن المقرر وضع طبقة السن خلال الأسبوع القادم ليصبح محورًا مروريًا استراتيجيًا يخدم مستشفى القناطر الخيرية ويسهل حركة التنقل بالمدينة.

واختتم محافظ القليوبية جولته بتفقد خطة القناطر الخيرية (2025 - 2026)، والتي تشمل استكمال رصف شارع الحرية بدءًا من مدرسة المجمع وصولًا إلى ميدان القناطر بطول 1180 مترًا وعرض 20 مترًا، حيث تم الانتهاء من تكسير البلدورات المتهالكة وأعمال الكشط بطول 1000 متر طوليًا، فضلًا عن إزالة الأسفلت القديم وطبقة الأساس المتهالكة وتوريد وتشغيل طبقة أساس جديدة بطول 800 متر طوليًا، مؤكدًا أن المحافظة تضع تطوير الطرق كأولوية قصوى لتحقيق التنمية الشاملة.

