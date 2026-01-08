الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الوزراء" يستعرض المرحلة الثالثة من مشروع إحياء الهوية التاريخية للقاهرة الخديوية (فيديو)

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
18 حجم الخط

 استعرض مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، المرحلة الثالثة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد "القاهرة الخديوية".

وتبدأ المرحلة الثالثة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لـ منطقة وسط البلد "القاهرة الخديوية" من شارع طلعت حرب بميدان التحرير وصولًا إلى ميدان طلعت حرب، كما تشمل أعمال تطوير ميدان الأوبرا.  

استعادة الرونق الحضاري لشوارع ومباني القاهرة الخديوية

ويستهدف المشروع استعادة الرونق الحضاري لشوارع ومباني القاهرة الخديوية، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لهذه المنطقة، وإبراز عناصرها الجمالية والتاريخية، بما يسهم في تحسين المشهد العمراني العام، وتوفير بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والزائرين.  

 

كما يشمل التطوير، دعم الأنشطة الحرفية والتجارية، وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والأثرية، لتصبح مقاصد سياحية وثقافية جاذبة تعكس هوية القاهرة وتاريخها العريق وتراثها الخالد ليعزز هذا المشروع من فرص الاستثمار والترويج للأنشطة الاقتصادية المحلية، ويؤهل منطقة وسط البلد لتصبح نموذجًا حيًا يجمع بين الأصالة والحداثة ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث كجزء من التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة وسط البلد مباني القاهرة الخديوية الهوية التاريخية التنمية المستدامة ميدان طلعت حرب شارع طلعت حرب القاهرة الخديوية

مواد متعلقة

منها تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية، رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا

خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة

مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء

ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية