المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لشقيقين وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهمين بمحافظة القليوبية "أحمد.م.ح" - ٤٦ سنة - بدون عمل - مقيم: ٨٦ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان - قسم أول شبرا الخيمة، و"حسن.م.ح" - ٥١ سنة - بدون عمل - مقيم: ٨٦ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان - قسم أول شبرا الخيمة في القضية رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٢٨١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها لأنه في يوم سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا الاندازول كاربوكاميد، وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون



وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

