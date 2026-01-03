السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لشقيقين وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

مصرع شخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة

 المشدد 15 عامًا لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات بالقليوبية 
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهمين بمحافظة القليوبية "أحمد.م.ح" - ٤٦ سنة - بدون عمل - مقيم: ٨٦ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان - قسم أول شبرا الخيمة، و"حسن.م.ح" - ٥١ سنة - بدون عمل - مقيم: ٨٦ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان - قسم أول شبرا الخيمة في القضية رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٢٨١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها لأنه في يوم سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا الاندازول كاربوكاميد، وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محطة مترو شبرا الخيمة محكمة جنايات محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محمد عبد الجليل يكتب: أمن القليوبية يتحرك لإنقاذ "قطة" والطب البيطري يرفض العلاج!

محافظ القليوبية يقرر صرف مساعدات عاجلة لمواطنين خلال اللقاء الجماهيري

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

القليوبية تناقش المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالخانكة

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads