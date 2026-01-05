ننشر أسماء مصابي حريق مصحة علاج الإدمان في بنها

18 حجم الخط

أكد مصدر طبي بـ محافظة القليوبية أن ضحايا حادث حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان بمدينة بنها ما زالوا مجهولي الهوية والعنوان حتى الآن، حيث لقى 7 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 6 آخرون باختناقات وجروح متفرقة جراء الحريق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

7 جثث مجهولي الهوية ننشر اسماء المصابين في حادث حريق مصحة ببنها



وأوضح المصدر أنه جرى نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، بينما تم نقل جثة أخرى إلى ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وهم: ماجد م.م (60 عامًا)، محمود أ.س (32 سنة)، محمود س.ا (33 سنة)، وعبد الله م، وجميعهم في حالة صحية مستقرة وفق التقارير الطبية الأولية.

السيطرة علي حريق بمصحة إدمان في بنها



وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصحة علاج ادمان بنها ,بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمباني المجاورة.

معاينة موقع حريق مصحة ادمان بنها

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

