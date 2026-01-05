الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ننشر أسماء مصابي حريق مصحة علاج الإدمان في بنها

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

أكد مصدر طبي بـ محافظة القليوبية أن ضحايا حادث حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان بمدينة بنها ما زالوا مجهولي الهوية والعنوان حتى الآن، حيث لقى 7 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 6 آخرون باختناقات وجروح متفرقة جراء الحريق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة، ندوة بمياه القليوبية

 7 جثث  مجهولي الهوية ننشر اسماء المصابين في حادث حريق مصحة ببنها 


وأوضح المصدر أنه جرى نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، بينما تم نقل جثة أخرى إلى ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وهم: ماجد م.م (60 عامًا)، محمود أ.س (32 سنة)، محمود س.ا (33 سنة)، وعبد الله م، وجميعهم في حالة صحية مستقرة وفق التقارير الطبية الأولية.

السيطرة علي حريق بمصحة إدمان في بنها 


وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصحة علاج ادمان بنها ,بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.
وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمباني المجاورة.

معاينة موقع حريق مصحة ادمان بنها 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية مستشفي بنها التعليمي مستشفي بنها مستشفي بنها الجامعي محافظة القليوبية بنها الجامعي

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

محمد عبد الجليل يكتب: أمن القليوبية يتحرك لإنقاذ "قطة" والطب البيطري يرفض العلاج!

محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة مستقلة

وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية