مصرع واصابة 13 شخصا في حريق نشب بمصحة علاج إدمان بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من السيطرة علي حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان، وأسفر الحريق عن مصرع واصابة 13 شخصا باختناق جراء اندلاع حريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة علي حريق بمصحة ادمان ببنها

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع ب6 سيارات اطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين واسفر الحريق مصرع واصابة 13 شخص اثر اصابتهم باختناق جراء اندلاع الحريق تم نقلهم الي مستشفي بنها التعليمي وبنها الجامعي



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث

محاولات السيطرة علي حريق مصحة إدمان في بنها



وبجهود مكثفة، تمكنت قوات الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال، كما جرى إخلاء مصحة ادمان ببنها من المتواجدين بها حفاظًا على سلامتهم.



وأسفر الحريق عن مصرع واصابة ١٣ شخصا داخل المصحة، فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بسرعة إجراء المعاينة الفنية، وطلبت تحريات المباحث، وبيان مدى توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المصحة، إلى جانب حصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث.

